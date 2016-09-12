Україна розраховує отримати "безвіз" з ЄС до листопада

Український уряд вважає виконаними умови ЄС для введення безвізового режиму і очікує отримання позитивного рішення блоку щодо скасування віз до листопада. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

"Я очікую, що вже в цьому місяці або в жовтні Європейський парламент проведе голосування щодо безвізового режиму, і ми отримаємо позитивне рішення ЄС до листопада", - заявив П.Клімкін в інтерв'ю Die Welt.

Зі слів П.Клімкіна, Україна виконала всі необхідні реформи, яких вимагав Брюссель, зокрема, щодо боротьби з корупцією.

Останньою відсутньою умовою було введення системи електронного декларування доходів чиновників. "Ця система введена в дію до 1 вересня і функціонує на сто відсотків", - зазначив міністр.

П.Клімкін також як і раніше сподівається на вступ України в НАТО.

За останні три роки підтримка населення з цього питання піднялася з 19 до 60%, заявив очільник українського МЗС.

Українці бачать в НАТО не лише "гарантію безпеки", але і можливість наблизити українську армію до стандартів альянсу. "Ми поставили собі за мету досягти такого стандарту до 2020 року. А там подивимося", - сказав міністр.

Торкнувшись теми контролю над озброєннями й відновлення довірчих відносин з Росією, про які говорив очільник МЗС ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр, П.Клімкін уточнив, що слід робити різницю "між діями з контролю за озброєннями, що відновлюють довіру, і довірчими відносинами".

"Подібні відносини з країною, керівництво якої навмисно не дотримується жодних правил, для ЄС неможливі", - вважає П.Клімкін.