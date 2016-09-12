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Стали відомі нові подробиці щодо "чорної каси" Партії регіонів
Переглядів Переглядів: 155  Обговорень Обговорень: (0) 12-09-2016, 09:32
Партія регіонів заборгувала 11 мільйонів гривень чотирьом приватним фірмам.
Партія регіонів заборгувала чотирьом компаніям 11 мільйонів гривень за 2015 рік, пише центр політичних студій та аналітики "Ейдос".
Партія винна гроші ТОВ "КУА "АНТАРА", ПВІФНЗ "АНТАРА – КАПІТАЛ" – власник яких Григорій Смітюх, а також ТОВ "П.М.А." – фірма наближена до Дмитра Фірташа та ПАТ "Мандарин Плаза" мільйонера Вагіфа Алієва.
За даними експертів "Ейдос", рахунки партії в 2015 році були поповнені лише на 33 тисячі гривень двома членами "Опозиційного блоку" – Олександром Касянюком і Борисом Колесніковим.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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