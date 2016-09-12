Высокотехнологичные тракторы Kubota

Сельскохозяйственная техника прочно вошла в жизнь украинского агрария. Тяжелые операции автоматизированы, высвобождая трудовые и временные ресурсы, способствуя интенсивности сельского хозяйства. Купить трактор – задача №1 для любого хозяйства, ведь он - основная рабочая единица. В комплексе с навесным и прицепным оборудованием он справляется с многочисленными ежедневными задачами. В Украине налажен выпуск собственной сельхозоборудования, однако, если появляется возможность, предпочтение отдается импортной технике. Особого внимания заслуживает трактор KUBOTA, выпускаемый корпорацией Kubota Corporation - крупнейшим в Японии производителем сельскохозяйственной техники. Модельный ряд представлен более чем 160 различными модификациями - от 10,5-лошадных минитракторов до мощных и универсальных машин. Наибольшим спросом пользуются модели с небольшими габаритами. Среди серий машин этой торговой марки выделяют GX – оснащенные 16-клапанным двигателем (6,1л) с мощностью 115-140л.с. Благодаря современной системе рулевого управления радиус разворота машины уменьшен до предела.

М – оснащены 4-цилиндровым двигателем (с объемом 3,3-3,8л) мощностью 66-105л.с.- в зависимости от модели. Гидравлический реверс, обеспечивает плавную смену направления; передний привод гарантирует отличное сцепление колес с почвой; экономичный режим работы двигателя (на низких оборотах).

MX – в 2015 году пополнена новой моделью – MX5800 - самой мощной в линейке. Двигатель в 61,4л.с., гидроусилитель - делают управление работой машины максимально комфортным для оператора.

L – серия компактных машин, с новейшей моделью L2501. 3-цилиндровый двигатель мощностью в 24,8л.с. с водяным охлаждением, механической или автоматической КП. Для модели Kubota L2501 разработано фирменное дополнительное оборудование: фронтальный погрузчик, экскаватор и др. Преимущества марки: простота в использовании и обслуживании - благодаря простой конструкции;

легкий вес машины обеспечивает щадящий режим проведения земельных работ;

маневренность и компактность машин позволяет использовать их на небольших участках, в междурядьях, теплицах;

надежность деталей и узлов, имеющих высокий рабочий ресурс (трактор как минимум 10 лет не нуждается в ремонте);

демократичная цена в сравнении с более именитыми марками;

корпорация, первоначально ориентированная на выпуск двигателей, оснащает свои тракторы оригинальным и надежным силовым агрегатом; двигатель системы E-CDIS с центральным прямым впрыском позволяет получить оптимальное сочетание высокая мощность/экономия топлива/надежность/низкий уровень шума;

для новых моделей предлагаются варианты трансмиссии (24х24 Powershift, CVT) и привода собственной разработки; дополнительное оборудование.

машины соответствуют современным экологическим стандартам, безопасны для водителя и окружающей среды. Интересно. В Японии все большее развитие получает идея о постепенной замене фермеров роботами (в связи со старением нации). Им планируют доверить даже работы, традиционно выполняемые вручную - сортировка фруктов. Kubota Corp. уже разработан прототип автономной машины для использования на рисовых полях. Высокотехнологичные тракторы Kubota, в сочетании с различным дополнительным оборудованием, используются для выполнения многих работ, зачастую в сложных условиях: сложный рельеф, небольшая площадь, лесные участки и пр. Они долговечны и экономны, быстро окупаемы и на 100% ликвидны.