Внесок Рівненщини в обороноздатність країни

.Понад 98 мільйонів гривень – такий внесок в обороноздатність країни зробили жителі Рівненської області у вигляді сплати військового збору із сум отриманих доходів впродовж січня-серпня цього року.

Як зазначив перший заступник начальника ГУ ДФС у області: «Ця сума на 20,5 млн. грн.. перевищує минулорічну, сплачену протягом такого ж періоду, що в першу чергу є результатом поетапного виведення з «тіні» доходів працюючого населення».



ГУ ДФС у Рівненській області.