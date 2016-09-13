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Внесок Рівненщини в обороноздатність країни
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13-09-2016, 10:34
.Понад 98 мільйонів гривень – такий внесок в обороноздатність країни зробили жителі Рівненської області у вигляді сплати військового збору із сум отриманих доходів впродовж січня-серпня цього року. Як зазначив перший заступник начальника ГУ ДФС у області: «Ця сума на 20,5 млн. грн.. перевищує минулорічну, сплачену протягом такого ж періоду, що в першу чергу є результатом поетапного виведення з «тіні» доходів працюючого населення».