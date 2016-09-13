Понад один мільйон гривень транспортного податку отримали місцеві громади

З початку року до місцевих бюджетів Рівненщини від власників елітних автомобілів надійшло понад 1174 тис. грн транспортного податку.

Довідково: Законом України від 24 грудня 2015 року № 909 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» передбачено: об’єктом оподаткування транспортним податком є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньо-ринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної зарплати , встановленої законом станом на 1 січня податкового (звітного) року.



ГУ ДФС у Рівненській області.