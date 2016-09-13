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Операція «Акциз-2016 триває»
Переглядів Переглядів: 145  Обговорень Обговорень: (0) 13-09-2016, 10:35
Серед найважливіших напрямків роботи податкової міліції є очищення ринку підакцизних товарів від фальсифікату та незаконно ввезеної на територію України підакцизної продукції. Проведення належних заходів по вказаному напрямку здійснюється в рамках загальнодержавної операції «Акциз - 2016».
Так, співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Рівненській області, на виконання ухвал Рівненського міського суду в рамках кримінального провадження зареєстрованого за ст. 204 КК України на території Львівської та Рівненської області проведено 11 обшуків, в результаті яких вилучено: спирту – 5,7 тони, алкогольної продукції – 4,2 тони.
Загальна сума вилучених товарів підакцизної групи становить близько – 1,2 млн. грн.
Тож, якщо у вас є підозри щодо якості алкогольних напоїв, автентичності марок акцизного податку на них, або стала відома інформація про незаконну діяльність на ринку нафтопродуктів, телефонуйте та повідомляйте про це за номером чергової частини оперативного управління ГУ ДФС у Рівненській області 0362-692-588.
ГУ ДФС у Рівненській області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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