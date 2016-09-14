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Рівненські митники завадили вивезеню культурних цінностей
Переглядів Переглядів: 129  Обговорень Обговорень: (0) 14-09-2016, 12:26
Нещодавно, працівники митного посту «Городище» Рівненської митниці попередили спробу незаконного вивезення за межі України культурних цінностей. Про це повідомив начальник Рівненської митниці ДФС Андрій Чаборай.
Безробітний житель Волинської області намагався виїхати з України. В ході проведення митного контролю в салоні автомобіля наші працівники виявили старовинну ікону , яка, можливо відноситься до предметів старовини та може мати історичну чи культурну цінність. Даний предмет релігійного характеру було виявлено серед особистих речей, у речовому відділенні панелі авомобіля. Відносно громадянина складено протокол про порушення митних правил за ознаками статті 471 Митного кодексу України, а ікону вилучено та направлено на експертизу , - прокоментував Чаборай.
За словами керівника митниці це вже не перше резонансне вилучення культурних цінностей. Минулого місяця митники затримили громадянина Німеччини, який контрабандним шляхом намагався ввезти в Україну нагрудні знаки часів Другої Світової війни.

ГУ ДФС у Рівненській області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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