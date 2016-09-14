Рівненські митники завадили вивезеню культурних цінностей

Нещодавно, працівники митного посту «Городище» Рівненської митниці попередили спробу незаконного вивезення за межі України культурних цінностей. Про це повідомив начальник Рівненської митниці ДФС Андрій Чаборай.

Безробітний житель Волинської області намагався виїхати з України. В ході проведення митного контролю в салоні автомобіля наші працівники виявили старовинну ікону , яка, можливо відноситься до предметів старовини та може мати історичну чи культурну цінність. Даний предмет релігійного характеру було виявлено серед особистих речей, у речовому відділенні панелі авомобіля. Відносно громадянина складено протокол про порушення митних правил за ознаками статті 471 Митного кодексу України, а ікону вилучено та направлено на експертизу , - прокоментував Чаборай.

За словами керівника митниці це вже не перше резонансне вилучення культурних цінностей. Минулого місяця митники затримили громадянина Німеччини, який контрабандним шляхом намагався ввезти в Україну нагрудні знаки часів Другої Світової війни.



ГУ ДФС у Рівненській області.