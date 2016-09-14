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На Рівненщині виявлено порушення вимог законодавства в сфері виробництва та обігу підакцизних товарів на суму 161 тисяча гривень
Переглядів Переглядів: 137  Обговорень Обговорень: (0) 14-09-2016, 12:26
З метою недопущення порушень вимог чинного законодавства в сфері виробництва та обігу підакцизних товарів, проведено:
- 10 фактичних перевірок роздрібної торговельної мережі та виявлено 14 порушень, а саме:
3 випадки реалізації алкогольних напоїв без ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями,
2 випадки реалізації алкогольних напоїв на розлив в місцях торгівлі, що не відносяться до підприємств громадського харчування,
9 випадків реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які не обліковані у встановленому порядку та недотримання касової дисципліни.
Загальна сума очікуваних фінансових санкцій складає 99,11 тис. грн.
За результатами перевірок винесено 24 рішення про застосування фінансових санкцій на загальну суму 160,1 тис. грн.
До Державного бюджету надійшло 141,8 тис.грн. фінансових санкцій що на 33 тис. грн. більше, ніж протягом аналогічного періоду минулого року.

ГУ ДФС у Рівненській області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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