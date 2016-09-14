 
Березне • Володимирець • Гоща • Демидiвка • Дубно • Дубровиця • Зарiчне • Здолбунiв • Корець • Костопiль • Млинiв • Острог • Радивилiв • Рiвне • Рокитне • Сарни
 
Останні новини
Головна
Усі новини по областях
Рівненська область
Волинська область
Закарпатська область
Івано-Франківська область
Львівська область
Житомирська область
Тернопільська область
Хмельницька область
Чернівецька область

На Рівненщині за вісім місяців сплачено понад 18 мільйонів ..
Їх до місцевих бюджетів області сплатили власники об’єктів житлової та нежитлової нерухомості. Отри ...


На Рівненщині виявлено порушення вимог законодавства в сфері ..
З метою недопущення порушень вимог чинного законодавства в сфері виробництва та обігу підакцизних то ...


Рівненські митники завадили вивезеню культурних цінностей
Нещодавно, працівники митного посту «Городище» Рівненської митниці попередили спробу незаконного вив ...


Операція «Акциз-2016 триває»
Серед найважливіших напрямків роботи податкової міліції є очищення ринку підакцизних товарів від фал ...


Понад один мільйон гривень транспортного податку отримали мі ..
З початку року до місцевих бюджетів Рівненщини від власників елітних автомобілів надійшло понад 117 ...


Внесок Рівненщини в обороноздатність країни
.Понад 98 мільйонів гривень – такий внесок в обороноздатність країни зробили жителі Рівненської обла ...


Вночі у Рівному спалили майно нардепа
Цієї ночі у Рівному постраждало майно на подвір’ї народного депутата Юрія Вознюа, а саме альтанка. П ...
 
На Рівненщині за вісім місяців сплачено понад 18 мільйонів гривень податку на нерухомість
Переглядів Переглядів: 128  Обговорень Обговорень: (0) 14-09-2016, 12:27
Їх до місцевих бюджетів області сплатили власники об’єктів житлової та нежитлової нерухомості. Отримана сума більш ніж на 10 мільйонів гривень перевищує минулорічні надходження.
Нагадуємо, розмір ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2016 рік визначається згідно рішення органу місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків і зборів, прийнятого на 2016 рік, у відповідності до вимог ПКУ та Закону № 909, але не більше трьох відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.
Платники - фізичні особи у 2016 році сплачують податок за житлову та нежитлову нерухомість за 2015 рік, за ставками та з використанням пільг, які застосовувались при розрахунку податку минулого року.
ГУ ДФС у Рівненській області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
Тегі:

Наш сайт рекомендує:

  • Місцеві бюджети поповнились
  • За якими ставками та пільгами контролюючі органи нарахували фізичним особам ...
  • Податок на нерухомість поповнив бюджет на понад три мільйони гривень
  • Майже 4 млн. грн. надійшло до бюджету Рівного від власників нерухомого майн ...
  • Місцеві скарбниці Рівненщини власники нерухомості поповнили на 4 млн. грн.

    		•   
     
    Новини партнерів
     
    АРХІВ НОВИН
    Сентябрь 2016 (16)
    Август 2016 (60)
    Июль 2016 (33)
    Июнь 2016 (53)
    Май 2016 (41)
    Апрель 2016 (68)

     

     

    ГОЛОВНА ЗВ`ЯЗОК РЕКЛАМА RSS
    Студія веб-дизайну "Провінційка"     Наповнення © 2006-2012 рiк. Газета «Провінційка». Всі права на авторські матеріали належать газеті «Провінційка».
    Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише за умови посилання на газету «Провінційка», а при передруку
    в інтернеті - з активним гіперпосиланням на provinciyka.rv.ua. Адреса для листування з редакцією: info@provinciyka.rv.ua
    Яндекс.Метрика