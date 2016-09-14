На Рівненщині за вісім місяців сплачено понад 18 мільйонів гривень податку на нерухомість

Їх до місцевих бюджетів області сплатили власники об’єктів житлової та нежитлової нерухомості. Отримана сума більш ніж на 10 мільйонів гривень перевищує минулорічні надходження.

Нагадуємо, розмір ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2016 рік визначається згідно рішення органу місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків і зборів, прийнятого на 2016 рік, у відповідності до вимог ПКУ та Закону № 909, але не більше трьох відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.

Платники - фізичні особи у 2016 році сплачують податок за житлову та нежитлову нерухомість за 2015 рік, за ставками та з використанням пільг, які застосовувались при розрахунку податку минулого року.

ГУ ДФС у Рівненській області.