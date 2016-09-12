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У чергах на кордоні з Польщею стоять понад 300 авто
Переглядів Переглядів: 37  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 13:22
Станом на 22:00 17 вересня в чергах в пунктах пропуску на кордоні з Польщею стоять 310 автомобілів.
Про це повідомляє прес-центр Західного регіонального управління Державної прикордонної служби.
У чергах на кордоні з Польщею стоять понад 300 авто

У пункті пропуску "Ягодин авто" очікують 150 машин, в ПП "Устилуг" - 60, в ПП "Угринів" і "Рава Руська" - по 50 автомобілів.
У ПП "Краковець", "Шегині", "Грушів" та "Смільниця" машин немає.
У пунктах пропуску на кордоні зі Словаччиною стоять 40 автомобілів. У ПП на кордоні з Угорщиною очікують 15 машин.
У ПП на кордоні з Молдовою і Румунією черг немає.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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