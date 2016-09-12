У чергах на кордоні з Польщею стоять понад 300 авто

Станом на 22:00 17 вересня в чергах в пунктах пропуску на кордоні з Польщею стоять 310 автомобілів.

Про це повідомляє прес-центр Західного регіонального управління Державної прикордонної служби.



У пункті пропуску "Ягодин авто" очікують 150 машин, в ПП "Устилуг" - 60, в ПП "Угринів" і "Рава Руська" - по 50 автомобілів.

У ПП "Краковець", "Шегині", "Грушів" та "Смільниця" машин немає.

У пунктах пропуску на кордоні зі Словаччиною стоять 40 автомобілів. У ПП на кордоні з Угорщиною очікують 15 машин.

У ПП на кордоні з Молдовою і Румунією черг немає.