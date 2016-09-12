История из жизни телефониста.

В нашем мире, перенасыщенном теле-, радио коммуникациями, вряд ли возможно удивить чем-нибудь современного человека. Каждую минуту на заводах производят все новые и новые чудеса техники, без которых мы с трудом можем обходиться. Сейчас мало кого можно удивить смартфоном, например, как это было каких-то 7, максимум 10 лет назад. Но все же, со мной однажды произошел преинтереснейшая история, которую я запомнил, на всю жизнь.

Зовут меня Василий Григорьевич. Родился я в далеком 1978 году в небольшой деревушке. Телефон к нам еще не провели. Семья у меня была небольшая по тем меркам: отец, мать, я и сестра. Жили, как и большинство семей в то время, ели хлеб с маслом и этим были рады. Мать моя работала дояркой на местной ферме, отец-фельдшером, а я еще в школе мечтал стать телефонистом. Я учился не очень хорошо, сами понимаете- деревня: прибеги со школы, сделай уроки, да еще и отцу с матерью помоги. Хозяйство у нас большое было, да и огород немаленький. В общем с горем пополам отучился. И тут время в институт поступать пришло. Отец с матерью негодуют: как это их сын в Киев на телефониста учиться поедет. На кого их бросает. Долго спорили, долго думали, но решили, что поеду грызть гранит науки. Поступил я в КИСИ-Киевский инженерно-строительный институт. Тут-то я старался учиться, как мог, ведь понимал, что преодолеваю тернистый пусть к своей мечте.

Окончив институт, поехал опять в родные края. Помогал родителям по хозяйству. Поставил телефон. Вскоре женился. Жена моя, как и я, окончила университет в Киеве, правда, медицинский. Работы в деревне не было, решили мы обратно в Киев ехать, там и остались жить. На работу устроились, а потом дети у нас родились. Жена по хозяйству справлялась, работал только я, денег не хватало. Решил я свой бизнес организовать. Думаю, буду торговать IP телефонами и предлагать услуги IP телефонии. По началу дела шли туго. Я уже подумывал и вовсе это дело закрыть. Но немного погодя спрос на услуги IP телефонии вырос и дела пошли в гору. Денег у нас теперь было достаточно, могли себе не только хлеб с маслом позволить, а также путевку купить заграницу.



Решили мы как-то на отдых в Турцию поехать. Тут -то и произошел этот чудный случай со мной. В один солнечный, жаркий день лежал я на пляже. Вдруг зазвонил телефон, я ответил. Голос в трубке сообщил:

-Здравствуйте, Василий, мы открываем новый офис и нам нужна телефония под ключ в самые короткие сроки. Вы сможете нам это сделать?

Я говорю да конечно. С IP телефонией от ADANOSA TELECOM это очень просто!

-Это просто отлично! А то другие компании очень долго подключают телефонию.

Я был рад что перед выездом за границу настроил услугу переадресации рабочего номера на свой мобильный. Благодаря этому, клиент попали именно на меня. А я, то всегда найду общий язык.

Вскоре у меня появилось еще много клиентов. Благодаря ADANOSA TELECOM сбылась моя мечта! Вот такие чудеса, друзья мои.