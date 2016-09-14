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Викрито чергову підпільну АЗС
Співробітниками оперативного управління Головного управління ДФС у Рівненської області, в рамках про ...


Чергову підпільну АЗС викрито на Рівненщині
Співробітниками оперативного управління Головного управління ДФС у Рівненської області в рамках пров ...


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Викрито чергову підпільну АЗС
Переглядів Переглядів: 21  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 15:45
Співробітниками оперативного управління Головного управління ДФС у Рівненської області, в рамках проведення операції «Акциз-2016», встановлено факт незаконної реалізації жителем м.Рівне дизельного пального без необхідних документів дозвільного характеру.
Під час проведених заходів з незаконного обігу вилучено: 6,2 тонни дизельного пального (загальною вартістю 136,4 тис. грн.), ємності для його зберігання та обладнання для заправки транспортних засобів (100 тис. грн.), всього орієнтовна вартість склала 236,4 тис. гривень.
Проводиться збір та оформлення матеріалів для прийняття рішення згідно вимог чинного законодавства.

ГУ ДФС у Рівненській області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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