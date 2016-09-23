Відділом внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Рівненській області проводиться комплекс заходів щодо запобіга ...
Увага! Отруйний фальсифікат !
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Сегодня, 12:46
У зв'язку з наявною інформацією, яка широко висвітлюється у ЗМІ, щодо масових отруєнь неякісними алкогольними напоями у різних регіонах України та настання летальних випадків від їх вживання, звертаємося до громадян Рівненщини із закликом: - не придбавайте та не вживайте незаконно виготовлені алкогольні напої невідомого походження, низької вартості, підозрілої якості – це вкрай небезпечно для вашого здоров’я та життя; - якщо у вас є підозри щодо якості алкогольних напоїв, автентичності марок акцизного податку на них, або стала відома інформація про незаконну діяльність на ринку лікеро-горілчаних виробів, телефонуйте та повідомляйте про це за номером чергової частини оперативного управління ГУ ДФС у Рівненській області 0362-692-588.