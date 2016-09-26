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Розпочато розслідування за фактом дачі неправдивих показань ..
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Розпочато розслідування за фактом дачі неправдивих показань свідками
Переглядів Переглядів: 12  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 09:44
Прокуратура Рівненської області внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення, що передбачене ч. 1 ст. 384 КК України, за фактом дачі завідомо неправдивих показань.
Так, під час розгляду судом обвинувального акту стосовно групи осіб, які обвинувачуються у вчиненні терористичного акту та інших тяжких злочинів, 10 свідків суттєво змінили показання, порівняно із тими, які були надані ними під час досудового розслідування.
Зокрема, свідки надали у судовому засіданні покази, що у день вчинення злочину (травень 2014 року) вони не бачили озброєних та одягнених у камуфльований одяг і балаклави людей, а саме - спільників підсудних, які заявили жителям Сарненського району про намір встановити контроль над видобутком бурштину.
При цьому, дані покази повністю суперечать тим, які свідки надали під час досудового розслідування слідчому, будучи ним попереджені про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань.
Прокуратурою Рівненської області кримінальне провадження скеровано для організації досудового розслідування в управління Національної поліції України в Рівненській області.
Хід досудового розслідування взято прокуратурою на контроль.
Довідково: згідно із санкцією статті КК вказане кримінальне правопорушення карається виправними роботами на строк до 2 років або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 2 років.
За матеріалами прес-служби прокуратури Рівненської області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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