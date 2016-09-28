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Хороші новини для українців прийшли з Польщі
Переглядів Переглядів: 17  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 08:24
У Польщі вступили в силу нові правила працевлаштування для іноземних громадян шести країн, в тому числі і для українців.
Мінсоцполітики Польщі скасував запрошення на роботу. Відтепер іноземці будуть працювати в країні за дозволами, передає espreso.tv.
Введуть новий єдиний реєстр, перебування в якому буде підставою для отримання візи. Цей реєстр треба узгоджувати з прикордонниками, поліцією, консульством і урядом. До нього роботодавець зможе вносити громадян з шести країн - України, Росії, Вірменії, Білорусі, Молдови та Грузії.
Дозволи видаватимуть терміном до восьми місяців, коштувати це буде абсолютно безкоштовно.
Дозволи на сезонну роботу будуть до восьми місяців. За ним можна буде працювати в садівництві, сільському господарстві та туризмі. Інший отримуватимуть для короткострокового працевлаштування - на шість місяців.
Запрошення будуть видавати до 31 грудня включно, а в червні 2017-го вони втратять свою силу.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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