Хороші новини для українців прийшли з Польщі

У Польщі вступили в силу нові правила працевлаштування для іноземних громадян шести країн, в тому числі і для українців.

Мінсоцполітики Польщі скасував запрошення на роботу. Відтепер іноземці будуть працювати в країні за дозволами, передає espreso.tv.

Введуть новий єдиний реєстр, перебування в якому буде підставою для отримання візи. Цей реєстр треба узгоджувати з прикордонниками, поліцією, консульством і урядом. До нього роботодавець зможе вносити громадян з шести країн - України, Росії, Вірменії, Білорусі, Молдови та Грузії.

Дозволи видаватимуть терміном до восьми місяців, коштувати це буде абсолютно безкоштовно.

Дозволи на сезонну роботу будуть до восьми місяців. За ним можна буде працювати в садівництві, сільському господарстві та туризмі. Інший отримуватимуть для короткострокового працевлаштування - на шість місяців.

Запрошення будуть видавати до 31 грудня включно, а в червні 2017-го вони втратять свою силу.