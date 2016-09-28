В УКРАЇНІ ЗАТРИМАНО 234 ПОЛІЦЕЙСЬКИХ - Деканоїдзе

Про це в ефірі Еспрессо.TV сказала глава Національної поліції України Хатія Деканоїдзе.

"Серед цих затриманих як хабарники, так і ті, хто вчинили інші правопорушення", - сказала Х. Деканоїдзе.

За її словами, поліцейські затримали по гарячих слідах.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва продовжив відсторонення від посади поліцейського Сергія Олійника, якого підозрюють у вбивстві 17-річного пасажира BMW, до 17 листопада.