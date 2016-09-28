Співробітниками оперативного управління Головного управління ДФС у Рівненської області, в рамках про ...
В УКРАЇНІ ЗАТРИМАНО 234 ПОЛІЦЕЙСЬКИХ - Деканоїдзе
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Сегодня, 08:27
Про це в ефірі Еспрессо.TV сказала глава Національної поліції України Хатія Деканоїдзе. "Серед цих затриманих як хабарники, так і ті, хто вчинили інші правопорушення", - сказала Х. Деканоїдзе. За її словами, поліцейські затримали по гарячих слідах. Нагадаємо, Печерський районний суд Києва продовжив відсторонення від посади поліцейського Сергія Олійника, якого підозрюють у вбивстві 17-річного пасажира BMW, до 17 листопада.