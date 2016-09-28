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В УКРАЇНІ ЗАТРИМАНО 234 ПОЛІЦЕЙСЬКИХ - Деканоїдзе
Переглядів Переглядів: 29  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 08:27
Про це в ефірі Еспрессо.TV сказала глава Національної поліції України Хатія Деканоїдзе.
"Серед цих затриманих як хабарники, так і ті, хто вчинили інші правопорушення", - сказала Х. Деканоїдзе.
За її словами, поліцейські затримали по гарячих слідах.
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва продовжив відсторонення від посади поліцейського Сергія Олійника, якого підозрюють у вбивстві 17-річного пасажира BMW, до 17 листопада.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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