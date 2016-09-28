Співробітниками оперативного управління Головного управління ДФС у Рівненської області, в рамках про ...
Судитимуть начальника управління районної державної адміністрації, який вимагав та одержав 3500 дол США неправомірної вигоди
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Сегодня, 08:29
Прокуратура Рівненської області скерувала до суду обвинувальний акт cтосовно начальника управління однієї із районних державних адміністрацій, який вимагав та одержав 3500 доларів США неправомірної вигоди. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі головного управління Національної поліції України в Рівненській області за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднаної із вимаганням). Посадовця, який до того ж є депутатом районної ради, було викрито працівниками прокуратури та Служби безпеки України у червні 2016 року безпосередньо одразу після одержання коштів від жителя області за сприяння останньому в оформленні документів, необхідних для укладання договорів оренди 65 га землі сільськогосподарського призначення. За ініціативи прокуратури Рівненської області посадовця органу влади відсторонено від посади та стосовно нього застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою із визначенням застави в сумі 150 розмірів мінімальної заробітної плати. Тепер міру відповідальності за вчинення цього злочину визначить суд. Довідково: санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна. Прес-служба прокуратури Рівненської області.