Судитимуть начальника управління районної державної адміністрації, який вимагав та одержав 3500 дол США неправомірної вигоди

Прокуратура Рівненської області скерувала до суду обвинувальний акт cтосовно начальника управління однієї із районних державних адміністрацій, який вимагав та одержав 3500 доларів США неправомірної вигоди.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі головного управління Національної поліції України в Рівненській області за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднаної із вимаганням).

Посадовця, який до того ж є депутатом районної ради, було викрито працівниками прокуратури та Служби безпеки України у червні 2016 року безпосередньо одразу після одержання коштів від жителя області за сприяння останньому в оформленні документів, необхідних для укладання договорів оренди 65 га землі сільськогосподарського призначення.

За ініціативи прокуратури Рівненської області посадовця органу влади відсторонено від посади та стосовно нього застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою із визначенням застави в сумі 150 розмірів мінімальної заробітної плати.

Тепер міру відповідальності за вчинення цього злочину визначить суд.

Довідково: санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Рівненської області.