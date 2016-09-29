На Рівненщині ліквідовано конвертацій ний центр з обігом понад 36 млн. грн.

Працівниками податкової міліції Рівненської області в рамках розслідування кримінального провадження за ч.2 ст.205 КК України припинено діяльність конвертаційного центру.

Встановлено, що групою осіб без наміру здійснення статутної діяльності зареєстровано та придбано низку транзитно - конвертаційних суб’єктів підприємницької діяльності.

Безготівкові грошові кошти підприємств реального сектору економіки надходили на рахунки транзитно – конвертаційних підприємств у вигляді оплати за товарно-матеріальні цінності, після чого вказані кошти конвертувались у готівку за винятком 7-10%.

Орієнтовний обіг проконвертованих коштів, через розрахункові рахунки, відкриті в банківських установах склав понад 36 млн. гривень. Ймовірні втрати бюджету складають 6 млн. гривень.

Під час проведення слідчо-оперативних заходів на підставі ухвали суду проведено ряд обшуків за адресами проживання фігурантів та в офісних приміщеннях.

За результатами обшуків виявлено печатки «фіктивних» підприємств, готівкові кошти, зняті з рахунків в банківських установах, комп’ютерну техніку, чекові книжки, чорнові записи та документацію, що свідчать про протиправну діяльність.

Тривають слідчі дії.

ГУ ДФС у Рівненській області.