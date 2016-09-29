 
Березне • Володимирець • Гоща • Демидiвка • Дубно • Дубровиця • Зарiчне • Здолбунiв • Корець • Костопiль • Млинiв • Острог • Радивилiв • Рiвне • Рокитне • Сарни
 
Останні новини
Головна
Усі новини по областях
Рівненська область
Волинська область
Закарпатська область
Івано-Франківська область
Львівська область
Житомирська область
Тернопільська область
Хмельницька область
Чернівецька область

Понад 1,6 мільярдів гривень ЄСВ надійшло до місцевого бюджет ..
За 9 місяців 2016 року надходження єдиного загальнообов’язкового державного соціального страхування ...


На Рівненщині ліквідовано конвертацій ний центр з обігом пон ..
Працівниками податкової міліції Рівненської області в рамках розслідування кримінального провадження ...


Судитимуть начальника управління районної державної адмініст ..
Прокуратура Рівненської області скерувала до суду обвинувальний акт cтосовно начальника управління о ...


Платниками – спрощенцями єдиний внесок сплачується незалежно ..
Для підприємців єдиного податку єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування ...


Оновлено державний реєстр реєстраторів розрахункових операці ..
Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій в новій редакції затверджено наказом ДФС Україн ...


Розпочато розслідування за фактом дачі неправдивих показань ..
Прокуратура Рівненської області внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчине ...


Увага! Отруйний фальсифікат !
У зв'язку з наявною інформацією, яка широко висвітлюється у ЗМІ, щодо масових отруєнь неякісними алк ...
 
На Рівненщині ліквідовано конвертацій ний центр з обігом понад 36 млн. грн.
Переглядів Переглядів: 34  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 08:53
Працівниками податкової міліції Рівненської області в рамках розслідування кримінального провадження за ч.2 ст.205 КК України припинено діяльність конвертаційного центру.
Встановлено, що групою осіб без наміру здійснення статутної діяльності зареєстровано та придбано низку транзитно - конвертаційних суб’єктів підприємницької діяльності.
Безготівкові грошові кошти підприємств реального сектору економіки надходили на рахунки транзитно – конвертаційних підприємств у вигляді оплати за товарно-матеріальні цінності, після чого вказані кошти конвертувались у готівку за винятком 7-10%.
Орієнтовний обіг проконвертованих коштів, через розрахункові рахунки, відкриті в банківських установах склав понад 36 млн. гривень. Ймовірні втрати бюджету складають 6 млн. гривень.
Під час проведення слідчо-оперативних заходів на підставі ухвали суду проведено ряд обшуків за адресами проживання фігурантів та в офісних приміщеннях.
За результатами обшуків виявлено печатки «фіктивних» підприємств, готівкові кошти, зняті з рахунків в банківських установах, комп’ютерну техніку, чекові книжки, чорнові записи та документацію, що свідчать про протиправну діяльність.
Тривають слідчі дії.
ГУ ДФС у Рівненській області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
Тегі:

Наш сайт рекомендує:

  • Спирт вартістю півмільйона гривень вилучили працівники податкової міліції Р ...
  • На Житомирщині співробітники СБУ припинили діяльність міжрегіонального конв ...
  • На Рівненщині викрито потужний конвертаційний центр
  • В Україні припинена діяльність наймогутнішого конвертаційного центру
  • Крутили мільйонами, тепер відповідатимуть

    		•   
     
    Новини партнерів
     
    АРХІВ НОВИН
    Октябрь 2016 (8)
    Сентябрь 2016 (31)
    Август 2016 (60)
    Июль 2016 (33)
    Июнь 2016 (53)
    Май 2016 (41)

     

     

    ГОЛОВНА ЗВ`ЯЗОК РЕКЛАМА RSS
    Студія веб-дизайну "Провінційка"     Наповнення © 2006-2016 рiк. Газета «Провінційка». Всі права на авторські матеріали належать газеті «Провінційка».
    Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише за умови посилання на газету «Провінційка», а при передруку
    в інтернеті - з активним гіперпосиланням на provinciyka.rv.ua. Адреса для листування з редакцією: info@provinciyka.rv.ua
    Яндекс.Метрика