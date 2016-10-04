Понад 134 мільйонів гривень жителі області спрямували на обороноздатність держави

На фінансування Збройних сил України за січень-вересень 2016 року до Державного бюджету України з доходів мешканців Рівненської області перераховано 134,3 млн. гривень військового збору, в порівняні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 23,5 млн. гривень.

Ставка військового збору складає 1,5 % від об’єкта оподаткування. Військовий збір утримується з суми доходу, що є об’єктом оподаткування відповідно до статті 163 Податкового кодексу України, нарахованого (виплаченого, наданого) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду, без будь-яких вирахувань.

Нагадуємо, що військовим збором обкладаються доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються платнику у зв’язку з трудовими відносинами. Крім того, військовий збір стягується з виграшу в державну та недержавну грошову лотерею, виграшу гравця, отриманого від організатора азартної гри, доходи, які платник отримав згідно з цивільно-правовими договорами (договори підряду) за виконання робіт (надання послуг), сума яких відображається в акті приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) та ряд інших, які підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. Нагадаємо, що усі доходи громадян, з яких сплачується ПДФО, підлягають оподаткування військовим збором. Платниками збору також є фізичні особи – підприємці, крім тих що обрали спрощену систему.

ГУ ДФС у Рівненській області.