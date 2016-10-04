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Понад 235 мільйонів гривень акцизного податку надійшло до місцевого бюджету Рівненщини
Переглядів Переглядів: 20  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 09:58
На Рівненщині до місцевих бюджетів протягом січня – вересня 2016 року сплачено понад 235 мільйонів гривень акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. У порівняні з аналогічним періодом минулого року надходження цього податку зросло на 87,2 млн.грн. Лише у вересні скарбниця поповнилась на 28,2 млн.грн.
У 2016 році було дещо змінено ставки даного податку. Зокрема, на алкогольні напої і тютюнові вироби ставка залишена на рівні 5 відс. від їх вартості, а на пальне встановлена ставка у розмірі 0,042 євро за 1 літр пального.
Нагадуємо, що платниками акцизного податку є суб’єкти роздрібної торгівлі, які реалізують безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам пиво, алкогольні напої, тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, товари, нафтопродукти, насамперед бензин та дизельне пальне, паливо моторне альтернативне, біодизель, скраплений газ тощо.
Сплачується такий акцизний податок до місцевих бюджетів адміністративно-територіальних одиниць, на яких розташовані пункти продажу підакцизних товарів, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого для подання податкової декларації за місячний податковий період.

ГУ ДФС у Рівненській області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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