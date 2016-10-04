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Рівненську митницю обирає для оформлення все більше компаній
Переглядів Переглядів: 18  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 09:58
З початку року на Рівненщині почали оформлюватися 172 нові компанії (підприємці). Про це повідомив на спільному засіданні відділення Асоціації платників податків України та Громадської ради при ГУ ДФС у Рівненській області начальник Рівненської митниці Андрій Чаборай.
«Залучення нових суб'єктів надало можливість збільшити надходження до держбюджету на 462,4 млн грн. Хочу подякувати всьому колективу митниці за хорошу роботу - це один із факторів, чому бізнес обирає для розмитнення саме Рівненщину» - зауважив Чаборай.
Також за його словами в середньому щомісяця Рівненська митниця перераховувала до бюджету 300 млн грн. (тобто в середньому 14,6 млн грн. щодня).
ГУ ДФС у Рівненській області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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