Рівненську митницю обирає для оформлення все більше компаній

З початку року на Рівненщині почали оформлюватися 172 нові компанії (підприємці). Про це повідомив на спільному засіданні відділення Асоціації платників податків України та Громадської ради при ГУ ДФС у Рівненській області начальник Рівненської митниці Андрій Чаборай.

«Залучення нових суб'єктів надало можливість збільшити надходження до держбюджету на 462,4 млн грн. Хочу подякувати всьому колективу митниці за хорошу роботу - це один із факторів, чому бізнес обирає для розмитнення саме Рівненщину» - зауважив Чаборай.

Також за його словами в середньому щомісяця Рівненська митниця перераховувала до бюджету 300 млн грн. (тобто в середньому 14,6 млн грн. щодня).

ГУ ДФС у Рівненській області.