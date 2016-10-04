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Суд підтвердив правильність рішення рівненських митників
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Суд підтвердив правильність рішення рівненських митників
Переглядів Переглядів: 19  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 09:59
Апеляційний суд Рівненської області днями підтвердив рішення митників щодо нарахування штрафних санкцій за контрабанду квітів. Порушникам доведеться сплатити суму 17 млн 66 тис. 754 грн.
Нагадаємо, що два столичних підприємства намагалися приховати дійсну вартість імпортованого товару з Королівства Нідерланди. Після відповідних запитів до закордонних митних органів виявилося, що документи підроблені.
На зловмисників було складено три протоколи про порушення митних правил (ст.483 Митного кодексу України).
Рівненський міський суд 26 серпня 2016 року ухвалив рішення про застосування адміністративного стягнення у виді штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товару — безпосередніх предметів порушення митних правил, що становить 8 533 377 гривень зі стягненням вартості товарів на таку ж суму.

ГУ ДФС у Рівненській області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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