Викрито чергову підпільну АЗС

Співробітниками оперативного управління Головного управління ДФС у Рівненської області в рамках проведення операції «Акциз-2016» встановлено факт незаконної реалізації жителем одного із сіл Костопільського району дизельного пального без необхідних документів дозвільного характеру.

Під час проведених заходів з незаконного обігу вилучено товарно-матеріальні цінності загальною орієнтовною вартістю 236,4 тис. гривень, в т.ч. 12 тонн дизельного пального (276 тис. грн.), ємності для його зберігання та обладнання для заправки транспортних засобів вартістю (100 тис. грн.).

Проводиться збір та оформлення матеріалів для прийняття рішення згідно вимог чинного законодавства.

ГУ ДФС у Рівненській області.