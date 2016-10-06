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На Рівненщині вилучено спирт невідомого походження на 565,5 тис. грн.
Переглядів Переглядів: 30  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 12:52
Співробітниками податкової міліції Головного управління ДФС у Рівненської області в рамках проведення операції «Акциз-2016» попередили незаконне транспортування великої партії спирту невідомого походження.
Так, в одному з населених пунктів на околиці обласного центру, спільно з працівниками патрульної поліції м. Рівне, було зупинено транспортний засіб марки «Мерседес-Спринтер». В ході огляду транспортного засобу було виявлено 24 бочки об'ємом 200 літрів кожна, з яких 23 були повністю або частково заповненні рідиною з характерним запахом спирту.
Зі слів водія, підакцизний товар він транспортував у м. Рівне. При цьому у нього були відсутні товарно-супровідні документи на вантаж.
Всього вилучено біля 4 тисяч 350 літрів спирту орієнтовною вартістю 565,5 тис. гривень.
На даний час відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 КК України (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).
Слідчі дії тривають.
ГУ ДФС у Рівненській області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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