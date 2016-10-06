На соціальні потреби держави працедавці Рівного спрямували майже 620 мільйонів гривень єдиного внеску

Протягом січня - вересня 2016 року у Рівному сплачено 619,8 мільйонів гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Це майже на 20 мільйонів гривень більше запланованих обсягів надходжень єдиного внеску в цьому періоді.

«Слід врахувати, що у поточному році працедавці працюють в умовах суттєвого зниження навантаження на фонд оплати праці (майже вдвічі знижено єдиний соціальний внесок, який нараховується на заробітну плату), тому ситуація щодо зменшення надходжень єдиного внеску до фактичних показників 2015 року є прогнозованою. Разом з тим, індикативні показники щодо надходжень єдиного внеску відповідають соціально-економічним реаліям і таке зменшення єдиного соціального внеску державою є сподіванням на відповідний крок від представників бізнесу», - повідомляє заступник начальника ДПІ у м.Рівному Валентин Герман.

Разом з тим, перевиконання індикативів з мобілізації єдиного внеску на понад три відсотки говорить про покращення процесу адміністрування податкових платежів та реальний ефект від заходів у напрямку легалізації доходів, адже саме легальні доходи – це своєчасно сплачений єдиний внесок на соціальний захист громадян, - зазначають в податковій інспекції.