Рівненська митниця поповнила бюджет на 2,6 мільярди гривень

- У січні – вересні цього року ми перевиконали встановлений індикативний показник на 14,5 %. Наше завдання – зберегти тенденцію з перевиконання бюджету, - зазначив А.Чаборай.

Найбільшого росту надходжень митних платежів вдалось досягнути при митному оформленні таких товарів як твели, легкові та вантажні автомобілі, причепи, машини і обладнання.

Якщо порівнювати з минулим роком, то цьогоріч перерахована сума на 113 млн. грн. більша фактичних перерахувань аналогічного періоду 2015 року.



Рівненська митниця ДФС України.