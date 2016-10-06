З початку року на Рівненщині почали оформлюватися 172 нові компанії (підприємці). Про це повідомив н ...
Рівненська митниця поповнила бюджет на 2,6 мільярди гривень
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Сегодня, 08:27
- У січні – вересні цього року ми перевиконали встановлений індикативний показник на 14,5 %. Наше завдання – зберегти тенденцію з перевиконання бюджету, - зазначив А.Чаборай. Найбільшого росту надходжень митних платежів вдалось досягнути при митному оформленні таких товарів як твели, легкові та вантажні автомобілі, причепи, машини і обладнання. Якщо порівнювати з минулим роком, то цьогоріч перерахована сума на 113 млн. грн. більша фактичних перерахувань аналогічного періоду 2015 року.