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У вересні рівненські митники виявили порушень митних правил більш ніж на 9 мільйонів
Переглядів Переглядів: 21  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 14:14
Протягом вересня 2016 року підрозділи Рівненської митниці склали 69 протоколів про порушення митних правил, вартість предметів правопорушення у яких складає більше 9 мільйонів гривень. Про це сьогодні повідомив заступник начальника Управління боротьби з митними правопорушеннями Рівненської митниці ДФС В’ячеслав Михалюк.
- У вересні наші працівники завели 4 резонансні справи про порушення митних правил. Так, в процесі міжнародної взаємодії з митними органами Королівства Нідерланди ми отримали інформацію про ввезення в Україну товарів за підробленими документами. По даному факту на керівників українських підприємств складено протоколи про порушення митних правил за ознаками статті 483 Митного кодексу України. За результатами розгляду справи, суд ухвалив рішення про застосування до правопорушників адміністративного стягнення: штрафу в розмірі 100% вартості безпосередніх предметів правопорушення, що становить 8,8 млн. гривень разом зі стягненням вартості товарів на таку ж суму, - зазначив В.Михалюк.
Також упродовж звітного місяця Рівненською митницею направлено 6 повідомлень про протиправні діяння, що місять ознаки злочинів. З них 1 - за ст. 201 КК України (Контрабанда) та 5 – за ознаками ст. 358 КК України (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).
Рівненська митниця ДФС України.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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