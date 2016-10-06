 
Березне • Володимирець • Гоща • Демидiвка • Дубно • Дубровиця • Зарiчне • Здолбунiв • Корець • Костопiль • Млинiв • Острог • Радивилiв • Рiвне • Рокитне • Сарни
 
Останні новини
Головна
Усі новини по областях
Рівненська область
Волинська область
Закарпатська область
Івано-Франківська область
Львівська область
Житомирська область
Тернопільська область
Хмельницька область
Чернівецька область

Рівненським студентам повернули з бюджету понад 800 тис. гри ..
З початку року до ДПІ у м. Рівному звернулось 783 мешканці обласного центру з метою використання пра ...


У вересні рівненські митники виявили порушень митних правил ..
Протягом вересня 2016 року підрозділи Рівненської митниці склали 69 протоколів про порушення митних ...


Рівненська митниця поповнила бюджет на 2,6 мільярди гривень
За дев’ять місяців Рівненська митниця направила до бюджету 2,6 млрд. грн. податків та зборів. Про це ...


На соціальні потреби держави працедавці Рівного спрямували ..
Протягом січня - вересня 2016 року у Рівному сплачено 619,8 мільйонів гривень єдиного внеску на зага ...


На Рівненщині вилучено спирт невідомого походження на 565,5 ..
Співробітниками податкової міліції Головного управління ДФС у Рівненської області в рамках проведенн ...


Викрито чергову підпільну АЗС
Співробітниками оперативного управління Головного управління ДФС у Рівненської області в рамках пров ...


Податок на доходи фізичних осіб поповнив місцеві бюджети обл ..
З початку року до місцевих бюджетів Рівненщини платники податків спрямували понад 1,1 мільярда гриве ...
 
Рівненським студентам повернули з бюджету понад 800 тис. гривень
Переглядів Переглядів: 23  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 13:39
З початку року до ДПІ у м. Рівному звернулось 783 мешканці обласного центру з метою використання права на податкову знижку на навчання. Наразі батькам студентів – контрактників держава компенсувала 800,4 тис. грн. витрат на навчання.
ДПІ у м. Рівному нагадує, що громадяни України, які є платниками податку на доходи фізичних осіб і в 2015 році сплачували за своє навчання або навчання члена своєї сім’ї першого ступеня споріднення, мають право на податкову знижку. Такі громадяни можуть повернути собі з бюджету суму витрачених коштів за навчання, але не більш ніж 15%.
Для отримання такої знижки необхідно до 31 грудня 2016 року включно подати до територіального органу ДФС за місцем проживання річну податкову декларацію про майновий стан і доходи та підтвердити понесені витрати на навчання.
Для спрощення процедури подання декларації, в органах ДФС функціонує сервіс "Декларування oн-лайн", який міститься на веб-порталі Державної фіскальної служби. Завдяки сервісу, в системі реального часу, можна заповнити декларацію про майновий стан і доходи.
Загалом з початку року реалізувати своє право на податкову знижку виявили 1191 мешканець Рівного, задекларувавши до повернення 1399,2 тис. грн. На даний час 1100 громадянам уже повернуто з бюджету кошти на суму 1229,9 тис. гривень, з них 65% отримали громадяни, які в минулому році здійснювали витрати по навчанню.
Джерело: provinciyka.rv.ua
Тегі:

Наш сайт рекомендує:

  • Майже 3500 жителів Рівненщини задекларували свої доходи
  • Обладнали автомобіль газовою установкою – маєте право на податкову знижку!
  • Платники податків Рівного сплатили майже 109,5 мільйонів гривень податку на ...
  • Декларування доходів громадян в запитаннях-відповідях
  • Задекларували 23 мільйона 483 тисячі гривень доходів

    		•   
     
    Новини партнерів
     
    АРХІВ НОВИН
    Октябрь 2016 (21)
    Сентябрь 2016 (31)
    Август 2016 (60)
    Июль 2016 (33)
    Июнь 2016 (53)
    Май 2016 (41)

     

     

    ГОЛОВНА ЗВ`ЯЗОК РЕКЛАМА RSS
    Студія веб-дизайну "Провінційка"     Наповнення © 2006-2016 рiк. Газета «Провінційка». Всі права на авторські матеріали належать газеті «Провінційка».
    Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише за умови посилання на газету «Провінційка», а при передруку
    в інтернеті - з активним гіперпосиланням на provinciyka.rv.ua. Адреса для листування з редакцією: info@provinciyka.rv.ua
    Яндекс.Метрика