Рівненським студентам повернули з бюджету понад 800 тис. гривень

З початку року до ДПІ у м. Рівному звернулось 783 мешканці обласного центру з метою використання права на податкову знижку на навчання. Наразі батькам студентів – контрактників держава компенсувала 800,4 тис. грн. витрат на навчання.

ДПІ у м. Рівному нагадує, що громадяни України, які є платниками податку на доходи фізичних осіб і в 2015 році сплачували за своє навчання або навчання члена своєї сім’ї першого ступеня споріднення, мають право на податкову знижку. Такі громадяни можуть повернути собі з бюджету суму витрачених коштів за навчання, але не більш ніж 15%.

Для отримання такої знижки необхідно до 31 грудня 2016 року включно подати до територіального органу ДФС за місцем проживання річну податкову декларацію про майновий стан і доходи та підтвердити понесені витрати на навчання.

Для спрощення процедури подання декларації, в органах ДФС функціонує сервіс "Декларування oн-лайн", який міститься на веб-порталі Державної фіскальної служби. Завдяки сервісу, в системі реального часу, можна заповнити декларацію про майновий стан і доходи.

Загалом з початку року реалізувати своє право на податкову знижку виявили 1191 мешканець Рівного, задекларувавши до повернення 1399,2 тис. грн. На даний час 1100 громадянам уже повернуто з бюджету кошти на суму 1229,9 тис. гривень, з них 65% отримали громадяни, які в минулому році здійснювали витрати по навчанню.