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Возможность заглянуть в прошлое
Переглядів Переглядів: 19  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 20:43
Самолеты играют большую роль в нашей жизни. Без них невозможно перелететь Атлантический океан и побывать в этом прекрасном городе, столице штата Джорджия. Поэтому будет очень интересно побывать в музее авиакомпании «Дельта», у которой штаб-квартира расположена в Атланте. Интересны артефакты того времени - письмо со штемпелем 1929 года, жвачка, пепельница, спички, бутылочка кока-колы, пистолет в кобуре.
Возможность заглянуть в прошлоеКстати, ценители этого оружия на сайте http://exo-voyn.com.ua/mmg найдут очень много интересного. В частности о массо-габаритных макетах оружия.
Немного из истории компании. Она началась в 20-х прошлого века в небольшом городке Мэкон. А в 40-е годы штаб-квартирой «Дельты» становится Атланта. В 50-х годах прошлого столетия она сливается с другими компаниями, и название меняется на «Delta Air Lines» в честь дельты реки Миссисипи.
Это единственная американская авиакомпания, которая летает во все крупные аэропорты, за исключением Антарктиды. До 2015 года она выполняла прямые рейсы и до Москвы.
Музей расположился на территории международного аэропорта Хартсфилд Джексон и занимает два ангара. Их использовали в 50е годы для ремонта самолётов. У каждого из них своя тематика. Тематика первого ангара посвящёна винтовым самолётам. Экспозиция второго ангара рассказывает об эпохе реактивных самолётов.
В первом ангаре выставлены винтокрылые машины. Среди них есть «Delta Douglas». Советский Союз закупил лицензию на эту модель, и выпускал её до 1953 года под маркой «Ли-2». Выставлены тут и другие марки «Дугласов».
Пилоты тогда летали с оружием для охраны почты. Сам умри, но почту довези.
Во втором ангаре выставлены реактивные самолёты. И их первый представитель «Boeing 767», который эксплуатируется с 1982 года. Его называют «Дух Дельты», потому что на его покупку пожертвовали деньги работники и ветераны компании, когда у неё были трудности. Он 23 года верой и правдой служил своей компании. В специальной раскраске работал на Олимпиаде 1996 года. А сейчас встречает гостей города перед ангарами.
В музее можно заглянуть в пилотскую кабину «Боинга», и увидеть, как в 1982 году выглядела кухня на самолёте. На полке лежат чемоданы 60-х годов. Кстати, и у нас в России были точно такие же, на замках.
А стюардессы, какие модницы! Они всегда шли, точнее, летали в «ногу» с модой. Одна из экспозиций точно заинтересует женщин. Она посвящена форме стюардесс. Есть и костюм с олимпийской, японской, гавайской символикой. В какую страну летели, то и костюм с символикой той страны.
Есть в музее и полный стимулятор пилотской кабины «Боинга». Но стоит это дороговато по нашим меркам.
Среди экспонатов - макет международного терминала аэропорта, стенд телевизионной рекламы авиакомпании «Дельта» вплоть до наших дней. Есть в музее и летающая корова с хвостом от самолёта в «боевой раскраске» цветов «Дельты». Машины и тележки для перевозки багажа. Интересная находка организаторов музея - вместо колонн стоят стойки авиационных шасси «Боинга». И сам красавец «Боинг 737» застыл на вечной стоянке перед входом в музей.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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