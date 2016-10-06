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Как выбрать самокат и роликовые коньки ребенку?
Переглядів Переглядів: 24  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 08:32
Как выбрать самокат ребенку? Быть может, подойдет любая модель? Если же Вы не хотите постоянно искать новые подшипники, колеса, а то и новый самокат – лучше сразу выбрать качественную модель т надежного производителя.
Самокат для ребенка 2 лет скорее всего будет трехколесным. Сегодня на рынке можно найти две модели, например, компания Smoby предлагает версию с одним передним и двумя задники колесами. В тоже время компания Mondo разработала модель с точностью наоборот – два передних и одно заднее колесо.
Покупая самокат, стоит уделить внимание особенностям координации ребенка. Так, некоторым детишкам удобнее совершать повороты не за счет руля, а с помощью наклона корпуса. Это неплохое решение для малыша, ему интуитивно понятно «наклонился вправо – поехал вправо». Что касается расположения колес, лучше выбрать тип, который предлагает компания Mondo, это более устойчивая версия.
Еще одна экстремальная игрушка, о которой мечтает большинство детей – это роликовые коньки. Для начала необходимо узнать точный размер ножки малыша, часто бывает, что ребенок еще не дорос до покупки даже самых маленьких роликов. Ни в коем случае нельзя покупать роликовые коньки на вырост. Если они будут болтаться на ноге, это может вызвать не только дискомфорт, но и нести опасность во время катания.
Золотое правило при выборе роликов – их нужно мерить. Преподнести неожиданный подарок вряд ли получиться, однако Вы будете полностью уверены в правильности выбора.
Несмотря на огромное предложение на рынке, роликовые коньки цена не маленькая. А ведь нога малыша постоянно растет и уже в следующем году можно попросту не влезть в ролики? Эту проблему хорошо знают производители, и поэтому они позаботились о выдвижном ботинке, который можно подгонять в точности по размеру ножки. На подобных моделях указывается диапазон размера, например, 35-37.
Стоит учитывать, что разные коньки предназначены для определенных видов катания. Правда, это уже касается детей старшего возраста. Вряд ли Ваш малыш сможет вытворять головокружительные трюки через месяц после покупки первой модели. Стоит запомнить, что коньки для агрессивного катания совсем не подходят для новичков. Они предназначены для скольжения по перилам и прыжков с большой высоты. Просто кататься на них вокруг дома абсолютно неудобно. Первым делом, нужно научиться уверенно стоять и ездить, а потом думать о трюках.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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