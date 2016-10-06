 
Березне • Володимирець • Гоща • Демидiвка • Дубно • Дубровиця • Зарiчне • Здолбунiв • Корець • Костопiль • Млинiв • Острог • Радивилiв • Рiвне • Рокитне • Сарни
 
Останні новини
Головна
Усі новини по областях
Рівненська область
Волинська область
Закарпатська область
Івано-Франківська область
Львівська область
Житомирська область
Тернопільська область
Хмельницька область
Чернівецька область

Рівненським студентам повернули з бюджету понад 800 тис. гри ..
З початку року до ДПІ у м. Рівному звернулось 783 мешканці обласного центру з метою використання пра ...


У вересні рівненські митники виявили порушень митних правил ..
Протягом вересня 2016 року підрозділи Рівненської митниці склали 69 протоколів про порушення митних ...


Рівненська митниця поповнила бюджет на 2,6 мільярди гривень
За дев’ять місяців Рівненська митниця направила до бюджету 2,6 млрд. грн. податків та зборів. Про це ...


На соціальні потреби держави працедавці Рівного спрямували ..
Протягом січня - вересня 2016 року у Рівному сплачено 619,8 мільйонів гривень єдиного внеску на зага ...


На Рівненщині вилучено спирт невідомого походження на 565,5 ..
Співробітниками податкової міліції Головного управління ДФС у Рівненської області в рамках проведенн ...


Викрито чергову підпільну АЗС
Співробітниками оперативного управління Головного управління ДФС у Рівненської області в рамках пров ...


Податок на доходи фізичних осіб поповнив місцеві бюджети обл ..
З початку року до місцевих бюджетів Рівненщини платники податків спрямували понад 1,1 мільярда гриве ...
 
Оформить строховку ОСАГО
Переглядів Переглядів: 21  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 08:34
Сегодня с каждым днём покупка автомобиля в кредит становится всё более популярным действием. Люди не хотят ходить пешком, а приобретают авто в кредит. При покупке автомобиля важно не забывать о страховке. Сегодня хотелось бы рассказать немного о замечательном сервисе, который разработала страховая компания ОСАГО. Данная компания уже долгое время находится на рынке страховщиков и имеет большое количество клиентов. На сегодняшний день у каждого человека есть возможно приобрести полис ОСАГО в кредит для этого достаточно перейти на сайте сервиса и оформить заявку.
Страховка автомобиля это очень важный процесс, особенно он необходим при покупке автомобиля в кредит. Любому покупателю будет обидно, если с ним случится неприятная ситуация на дороге, а за свой автомобиль он будет продолжать выплачивать кредит. Именно для этого и придумана страховая компания ОСАГО. Компания предоставляет замечательные условия, благодаря которым вы можете, не выходя из дома, рассчитать стоимость ОСАГО онлайн, переходите на указанный сайт и оформляйте заявление. Если наши специалисты посчитают нужным выдать вам страховку, то вам об этом оповестят.
Стоит помнить, что при покупке авто в кредит на оформление страховки потребуется побольше времени. Для того, чтобы разобраться с действиями, которые нужно выполнить для оформления страховки на автомобиль, купленный в кредит, вам необходимо перейти на вышеуказанный сайт и разобраться с информацией, предоставленной там. Наши специалисты достаточно понятно описали каждое действие, которое нужно выполнить для того, чтобы застраховать автомобиль, полученный в кредит по хорошим процентам. Не теряйте времени, просто заходите на нужный вам сервис и оформляйте страховку ОСАГО. На сегодняшний день данная страховая компания считается самой популярной в нашей стране. Страховой полис ОСАГО должен быть у каждого водителя, который хочет законно передвигаться по дорогам Российской Федерации. Приобретая страховку на автомобиль, вы обезопасите себя и своих близких. Тем более, что теперь на оформление страхового заявления уходит не более десяти минут.
Страховка- гарантия отсутствия неприятных неожиданностей при разного рода проверках и. т. д. Без нее вас могут не пропустить через границу, без нее вас могут на определенное время лишить автомобиля. Одним словом нужно ценить каждую минуту своей жизни.
Джерело: provinciyka.rv.ua
Тегі:

Наш сайт рекомендує:

  • Порше Мобилити - авто в лизинг
  • Кредит под залог
  • Автозапчасти и автомобильная химия
  • Сегодня приобрести авто из Польши возможно без проблем!
  • Каско один из лучших видов страхования

    		•   
     
    Новини партнерів
     
    АРХІВ НОВИН
    Октябрь 2016 (29)
    Сентябрь 2016 (31)
    Август 2016 (60)
    Июль 2016 (33)
    Июнь 2016 (52)
    Май 2016 (41)

     

     

    ГОЛОВНА ЗВ`ЯЗОК РЕКЛАМА RSS
    Студія веб-дизайну "Провінційка"     Наповнення © 2006-2016 рiк. Газета «Провінційка». Всі права на авторські матеріали належать газеті «Провінційка».
    Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише за умови посилання на газету «Провінційка», а при передруку
    в інтернеті - з активним гіперпосиланням на provinciyka.rv.ua. Адреса для листування з редакцією: info@provinciyka.rv.ua
    Яндекс.Метрика