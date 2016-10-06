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Реставрувати чи ні
Переглядів Переглядів: 20  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 08:39
Реставрувати чи ні. На перший погляд, непросте питання. Що робити, коли, заходячи у ванну кімнату, не хочеться дивитися у бік ванни, так як одні розлади від того, що Ви багато способів чищення використовували і зрозуміли, що нічого вже не допомагає і потрібно міняти ванну. А скільки клопоту за цим стоїть, скільки грошей і часу. І ось Ви почули про те, що все це можливо уникнути, якщо замовити реставрацію ванни. Але ви ніколи з цим не стикалися і Вам важко зважитися, а якщо ще й врахувати скільки існує шахраїв, то впевненість кудись зникає. Але хочеться звернути увагу на те, як же вибрати хороших майстрів, грамотних і чесних. Ось, наприклад, Ви знайшли фірму, яка влаштовує Вас і ось в призначений день і годину приходить майстер. Зверніть увагу на те, з чим він прийшов для реставрації ванни. Наприклад, спосіб реставрації – емалювання не терпить ніяких пензликів, емаль на ванну так ні в якому разі не наноситься – це явний обман. Фарба наноситься з фарбопульта, для прикладу, автомобіль ж пензликом не фарбується, так, уявіть, як це буде виглядати, ось теж саме і з ванною. До того ж така ванна не прослужить покладеного терміну і Вам знову доведеться шукати нових майстрів для реставрації ванн в м. Рівне після реставрації.
Далі, хоча це, мабуть, перше, що потрібно відзначити, потрібно попросити у такої людини відповідного дозволу на такого роду діяльність, печаті, розпису, і обов'язково гарантійні талони. Це може вас підстрахувати, наприклад, там вказані дані, прізвища, телефони. Наступний етап – скажімо так, майстер на чесність. Зважуємо матеріал, з яким він прийшов. Для певної довжини ванни потрібно певну кількість фарби і, якщо нанести її менше, ніж належить, то ванна не прослужить певного терміну часу. Заходьте на сайт і дивіться самі, якщо у майстрів є хороші відгуки, фотографії про виконану роботу – все це говорить про те, що майстер доброякісно виконує свою роботу. Рішення за Вами, але реставрувати чи ні – відповідь очевидна – реставрувати! Так, Ви поновите Вашу ванну на довгі роки, особливо якщо виберете хороших виконавців. Ми з великим задоволенням відповімо на всі Ваші запитання і проконсультуємо з приводу видів реставрації, що б Ви могли підібрати прийнятний для Вас варіант!

Емалювання ванн
Емалювання ванн - старий дідівський метод . Наноситься на поверхню за допомогою пульверизатора. Надьожность покриття слабенька, зате ціна не висока . Хороший варіант для орендованих квартир або при продажі. Більше інформації http://restavrator.te.ua/vana-rivne.php

Акриловий вкладиш
Акриловий вкладиш або ванна у ванну - хороший варіант на лякає своєю ціною. У середину старої ванни вставляється акрилова вкладка . Красиво виглядає, добре служить, але дорого.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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