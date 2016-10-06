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Безопасный сон для малыша
Переглядів Переглядів: 22  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 08:43
Приобретать барьер для детской кровати стоит только тогда, когда ребенок начал спать на кровати подростков, или же без бортиков, и вы беспокоитесь о том, что ночью он упадет на пол. Барьеры на кровать обеспечивают безопасность вашему малышу. Они с легкостью подойдут под дизайн детского помещения, потому что производители разработали данную продукцию нужного размера и в самых разных оттенках. Некоторые из детских барьеров складываются, у них есть переносная сумка, поэтому вы сможете взять их с собой в любое место, где будет спать ваш малыш. Если вы не хотите, чтобы ваш ребенок свалился с кровати, то стоит позаботьтесь о безопасности и спокойном сне малыша.

Барьеры для кровати – малыш в безопасности
Часто случается так, что ребенок вырастает и ему пора покупать подростковую кровать. Эта задача является волнительной и для мамы и для ребенка. Ведь малыш с такой кровати может легко упасть, а постоянно его контролировать не всегда есть возможность. Поэтому на помощь приходит незаменимый предмет, а именно детский бортики для кровати. С помощью этой оригинальной разработки, которая способна защищать малыша от падений, сделает сон уютным, а мама будет спокойна.
Ребенок, который привык спать в детской кроватке с перилами, не умеет следить за собственным положением во время сна. Поэтому, главнейшей задачей барьера считается ограничение места активности ребенка и защита от травмы, что могла бы появиться при падении. Обыкновенная кровать не очень безопасна для того малыша, который только привыкает ко сну вне люльки. Поэтому, если возле ребенка будет рядышком лежать мягкий и приятный защищающий бортик, то он будет спать спокойно и безопасно.
Некоторые родители приобретают защищающий барьер и для своей кровати. Потому что иногда может случиться так, что мама взяла малыша к себе покормить и не успела переместить его обратно, так как устала, а малыш при этом находится в опасности, так как может находится с краю кровати.

Преимущества барьера для детской кровати
Первым основным плюсом данного аксессуара считается то, что он не позволит малышу упасть на пол во время сна. Ведь разбудить ребенка может любой шорох, он проснется и свалится. Но если возле него будет бортик, то этого не случиться.
Второе преимущество – это то, что бортик способен создавать атмосферу на спальном месте и настраивать на сон. Малыш не будет отвлекаться по разным мелочам. Купите такой аксессуар, и ваш ребенок будет защищен от сквозняка, шума, и будет быстрее погружаться в сон.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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