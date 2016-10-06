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Депозити рівнян додали бюджету майже 25 мільйонів гривень П ..
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Депозити рівнян додали бюджету майже 25 мільйонів гривень ПДФО
Переглядів Переглядів: 26  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 09:11
У 2016 році доходи платника податку у вигляді процентів, які нараховані на суму вкладного (депозитного) банківського рахунка, включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку та оподатковуються за ставкою 18 відсотків.
За підсумками січня-вересня 2016 року з доходів фізичних осіб - вкладників банків у Рівному було сплачено 24,8 млн.грн. ПДФО.
Сума сплаченого ПДФО з депозитних відсотків в обласному центрі перевищує минулорічні показники на 20 відсотків.
Як наголошують в ДПІ у м.Рівному, утримувати з нарахованих на депозитні вклади процентів ПДФО та перераховувати в бюджет суму податку закон зобов’язує банки, тому громадянам не варто хвилюватися щодо подання декларації про такі отримані доходи.
Громадяни – власники депозитних вкладів у цьому випадку не виступають податковими агентами та не зобов’язані окремо подавати жодних звітних документів.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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