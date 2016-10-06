Депозити рівнян додали бюджету майже 25 мільйонів гривень ПДФО

У 2016 році доходи платника податку у вигляді процентів, які нараховані на суму вкладного (депозитного) банківського рахунка, включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку та оподатковуються за ставкою 18 відсотків.

За підсумками січня-вересня 2016 року з доходів фізичних осіб - вкладників банків у Рівному було сплачено 24,8 млн.грн. ПДФО.

Сума сплаченого ПДФО з депозитних відсотків в обласному центрі перевищує минулорічні показники на 20 відсотків.

Як наголошують в ДПІ у м.Рівному, утримувати з нарахованих на депозитні вклади процентів ПДФО та перераховувати в бюджет суму податку закон зобов’язує банки, тому громадянам не варто хвилюватися щодо подання декларації про такі отримані доходи.

Громадяни – власники депозитних вкладів у цьому випадку не виступають податковими агентами та не зобов’язані окремо подавати жодних звітних документів.