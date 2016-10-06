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Как правильно выбрать оптового поставщика одежды
Переглядів Переглядів: 6  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 18:13
Для успешного ведения бизнеса по розничной или мелкооптовой продаже женской одежды необходимо найти хорошего поставщика. В настоящее время данный рынок расширяется, появляются новые украинские и зарубежные производители. При этом, среди населения популярна женская одежда от отечественного производителя, спрос на нее растет.
Главные критерии, которые необходимо брать во внимание, выбирая поставщика:

качество изделий;
их цена;
оперативность поставки.

Женская одежда от производителя – это отличный способ сэкономить на ее покупке. Избегайте посредников и заключайте договор напрямую с производителем.    
Перед тем, как подписать договор, следует изучить кредитоспособность поставщика. Если он находится на грани банкротства, то от сотрудничества нужно отказаться, даже если предлагаются очень выгодные условия. 
Этапы выбора
Придерживайтесь определенной системы при выборе, и тогда вы заключите выгодное соглашение.
Важные нюансы:
Минимальный размер заказа. Обычно стоимость продукции зависит от объема заказа – чем он больше, тем дешевле обойдется женская одежда оптом. Хорошо,  если предусмотрена еще и доставка, а не самовывоз. Некоторые поставщики, стремясь выделиться среди конкурентов, берут на себя расходы по доставке.
Отзывы о поставщике. Узнайте мнение его клиентов, выясните, довольны ли они сотрудничеством с данной компанией. Также поищите данные о ней в открытых источниках (специализированных изданиях, Интернете). Ознакомьтесь с сертификатами и лицензиями. Для производителей текстиля обязательно наличие сертификата ISO 9000. Это свидетельствует об успешности и стабильности предприятия и о стремлении его владельцев к долгосрочному развитию. Такой сертификат является гарантией надежности поставщика.      
Сроки поставки, возможность и условия рассрочки. Но чаще всего поставщики готовы предоставить возможность купить женскую одежду в рассрочку только проверенным заказчикам после длительного сотрудничества, предварительно убедившись в их надежности и платежеспособности.    
И, конечно же, главный критерий выбора – цена товара. Она должна быть на уровне среднерыночной. Если предлагается женская одежда оптом по значительно заниженной цене – это серьезный повод насторожиться.
Также внимательно изучите ассортимент. Серьезные производители предлагают широкий выбор продукции: брюки, костюмы, жилеты, жакеты, свитера, платья,  куртки и т.д.
Национальный рынок текстиля хорошо развит, на нем работает множество производителей, поэтому найти подходящего партнера не трудно.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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