 
Березне • Володимирець • Гоща • Демидiвка • Дубно • Дубровиця • Зарiчне • Здолбунiв • Корець • Костопiль • Млинiв • Острог • Радивилiв • Рiвне • Рокитне • Сарни
 
Останні новини
Головна
Усі новини по областях
Рівненська область
Волинська область
Закарпатська область
Івано-Франківська область
Львівська область
Житомирська область
Тернопільська область
Хмельницька область
Чернівецька область

Депозити рівнян додали бюджету майже 25 мільйонів гривень П ..
У 2016 році доходи платника податку у вигляді процентів, які нараховані на суму вкладного (депозитно ...


Рівненським студентам повернули з бюджету понад 800 тис. гри ..
З початку року до ДПІ у м. Рівному звернулось 783 мешканці обласного центру з метою використання пра ...


У вересні рівненські митники виявили порушень митних правил ..
Протягом вересня 2016 року підрозділи Рівненської митниці склали 69 протоколів про порушення митних ...


Рівненська митниця поповнила бюджет на 2,6 мільярди гривень
За дев’ять місяців Рівненська митниця направила до бюджету 2,6 млрд. грн. податків та зборів. Про це ...


На соціальні потреби держави працедавці Рівного спрямували ..
Протягом січня - вересня 2016 року у Рівному сплачено 619,8 мільйонів гривень єдиного внеску на зага ...


На Рівненщині вилучено спирт невідомого походження на 565,5 ..
Співробітниками податкової міліції Головного управління ДФС у Рівненської області в рамках проведенн ...


Викрито чергову підпільну АЗС
Співробітниками оперативного управління Головного управління ДФС у Рівненської області в рамках пров ...
 
Оконные кондиционеры
Переглядів Переглядів: 19  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 10:39
Оконные кондиционеры являются одним из наиболее часто используемых и дешевых типов кондиционеров. Для того, чтобы установить один из этих блоков, вам нужно пространство, чтобы сделать щель в стене, и там тоже должно быть некоторое открытое пространство за стеной.
Оконные кондиционеры являются одним из наиболее популярных типов кондиционеров. Оконный кондиционер может использоваться практически для всех типов пространств. Но, как и любая другая техника, кондиционеры время от времени выходят из строя. Ремонт кондиционеров Киев всегда готов помочь в этом случае.
Для установки окна кондиционер в комнате, вам нужно сделать слот в одной из стен комнаты, которая должна быть охлаждена. Эта система проходит вокруг двух футов за стеной в задней стороне; следовательно, за стеной должно быть доступно некоторое свободное пространство, так что горячий воздух может легко быть выброшен из конденсатора. Влага, собрана из комнаты, также выбрасывается из задней части кондиционера. Таким образом, окна кондиционеры могут быть использованы только при наличии доступного места в стене, чтобы сделать слот, и когда есть свободное пространство за стеной для отвода тепла и капающей воды.
Оконные кондиционеры состоят из компонентов, таких как компрессор, конденсатор, расширительный клапан или катушки расширения и испарителя или змеевика, все размещены в одном корпусе. Существует также двигатель, который имеет валы с обеих сторон. С одной стороны вала вентилятор, который засасывает горячий воздух из комнаты и выдувает его через охлаждающий змеевик, таким образом, охлаждая его и отправляет его в комнату. С другой - вал вентилятор продувает воздух проходящий через конденсатор фреон.
Оконный кондиционер является самым дешевым из всех систем кондиционирования воздуха.
Одним из недостатков, которые имели оконные кондиционеры, в том, что они имеют тенденцию делать шум внутри помещения. Но эта проблема была в значительной степени преодолена. На сегодняшний день созданы эффективные и менее шумные роторные компрессоры, которые также потребляют меньше электроэнергии. Сегодня в продаже есть ряд модных и элегантных перспективных моделей оконных кондиционеров, которые подчеркнут красоту ваших комнат.
Джерело: provinciyka.rv.ua
Тегі:

Наш сайт рекомендує:

  • Римские шторы
  • Какой должна быть ваша спальня
  • Погода в доме и кто за нее отвечает
  • Инверторные кондиционеры: преимущества и недостатки
  • Кондиционеры Midea – высокое качество за доступную цену

    		•   
     
    Новини партнерів
     
    АРХІВ НОВИН
    Октябрь 2016 (33)
    Сентябрь 2016 (31)
    Август 2016 (60)
    Июль 2016 (33)
    Июнь 2016 (52)
    Май 2016 (41)

     

     

    ГОЛОВНА ЗВ`ЯЗОК РЕКЛАМА RSS
    Студія веб-дизайну "Провінційка"     Наповнення © 2006-2016 рiк. Газета «Провінційка». Всі права на авторські матеріали належать газеті «Провінційка».
    Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише за умови посилання на газету «Провінційка», а при передруку
    в інтернеті - з активним гіперпосиланням на provinciyka.rv.ua. Адреса для листування з редакцією: info@provinciyka.rv.ua
    Яндекс.Метрика