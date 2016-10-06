Оконные кондиционеры являются одним из наиболее часто используемых и дешевых типов кондиционеров. Для того, чтобы установить один из этих блоков, вам нужно пространство, чтобы сделать щель в стене, и там тоже должно быть некоторое открытое пространство за стеной.

Оконные кондиционеры являются одним из наиболее популярных типов кондиционеров. Оконный кондиционер может использоваться практически для всех типов пространств. Но, как и любая другая техника, кондиционеры время от времени выходят из строя. Ремонт кондиционеров Киев всегда готов помочь в этом случае.

Для установки окна кондиционер в комнате, вам нужно сделать слот в одной из стен комнаты, которая должна быть охлаждена. Эта система проходит вокруг двух футов за стеной в задней стороне; следовательно, за стеной должно быть доступно некоторое свободное пространство, так что горячий воздух может легко быть выброшен из конденсатора. Влага, собрана из комнаты, также выбрасывается из задней части кондиционера. Таким образом, окна кондиционеры могут быть использованы только при наличии доступного места в стене, чтобы сделать слот, и когда есть свободное пространство за стеной для отвода тепла и капающей воды.

Оконные кондиционеры состоят из компонентов, таких как компрессор, конденсатор, расширительный клапан или катушки расширения и испарителя или змеевика, все размещены в одном корпусе. Существует также двигатель, который имеет валы с обеих сторон. С одной стороны вала вентилятор, который засасывает горячий воздух из комнаты и выдувает его через охлаждающий змеевик, таким образом, охлаждая его и отправляет его в комнату. С другой - вал вентилятор продувает воздух проходящий через конденсатор фреон.

Оконный кондиционер является самым дешевым из всех систем кондиционирования воздуха.

Одним из недостатков, которые имели оконные кондиционеры, в том, что они имеют тенденцию делать шум внутри помещения. Но эта проблема была в значительной степени преодолена. На сегодняшний день созданы эффективные и менее шумные роторные компрессоры, которые также потребляют меньше электроэнергии. Сегодня в продаже есть ряд модных и элегантных перспективных моделей оконных кондиционеров, которые подчеркнут красоту ваших комнат.

