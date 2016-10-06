 
Березне • Володимирець • Гоща • Демидiвка • Дубно • Дубровиця • Зарiчне • Здолбунiв • Корець • Костопiль • Млинiв • Острог • Радивилiв • Рiвне • Рокитне • Сарни
 
Останні новини
Головна
Усі новини по областях
Рівненська область
Волинська область
Закарпатська область
Івано-Франківська область
Львівська область
Житомирська область
Тернопільська область
Хмельницька область
Чернівецька область

Депозити рівнян додали бюджету майже 25 мільйонів гривень П ..
У 2016 році доходи платника податку у вигляді процентів, які нараховані на суму вкладного (депозитно ...


Рівненським студентам повернули з бюджету понад 800 тис. гри ..
З початку року до ДПІ у м. Рівному звернулось 783 мешканці обласного центру з метою використання пра ...


У вересні рівненські митники виявили порушень митних правил ..
Протягом вересня 2016 року підрозділи Рівненської митниці склали 69 протоколів про порушення митних ...


Рівненська митниця поповнила бюджет на 2,6 мільярди гривень
За дев’ять місяців Рівненська митниця направила до бюджету 2,6 млрд. грн. податків та зборів. Про це ...


На соціальні потреби держави працедавці Рівного спрямували ..
Протягом січня - вересня 2016 року у Рівному сплачено 619,8 мільйонів гривень єдиного внеску на зага ...


На Рівненщині вилучено спирт невідомого походження на 565,5 ..
Співробітниками податкової міліції Головного управління ДФС у Рівненської області в рамках проведенн ...


Викрито чергову підпільну АЗС
Співробітниками оперативного управління Головного управління ДФС у Рівненської області в рамках пров ...
 
Главные тенденции весна – лето 2016 года
Переглядів Переглядів: 23  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 16:43
Наши добрые 90-е вошли в каноны красоты этим летом. Стиль минимализма, альтернативных рокеров. Протертые косухи и драные топы прочно засели в наших сердцах и сейчас ностальгически возвращают нас в те годы. Вспоминаем нашумевшую коллекцию Хельмута Ланга. Козырем всех его коллекций был и остается простой брючный костюм, с белой майкой вместо рубашки. Очень изысканно смотрится сочетание разных стилей.
К примеру кожаная куртка и юбка из прозрачных тканей. Пижамные вечеринки теперь можно проводить и днем. Ведь кружевные сорочки и мужская пижама купить выходят в свет и днем и вечером. Очень симпатично такой стиль смотрится с офисным. Можно одеть, например, сорочку под приталенный удлиненный пиджачок. Сочетание великое множество, главное подключить свою фантазию и креативность. Все обязательно получится! Длинное платье из сетки очень актуально в такую теплую погоду. Обычно такое платье не предполагает особых аксессуаров.
Единственный критерий: на сколько, вы можете оголить свое тело, потому что можно найти платье в крупную сетку и без каких-либо подкладок. Получается, что наряд состоит из самого платья и нижнего белья. Юбки, как всегда, женственны и в моде. Прозрачные юбочки из легких тканей подойдут для стильных девушек, а если она еще и многослойная, то такая девушка, считается ультрамодной. Тюль – да, капрон – конечно, шифон – почему нет? Все эти ткани несказанно хорошо подходят для создания красивого образа. Металлическая фольга выходит с кухни в свет. Из фольги могут быть любые детали одежды от головных уборов до высокомодных лодочек. Очень широкая красная полоска и мелкая голубая взорвали главные показы мира. Полоски могут существовать как вертикальные, горизонтальные, так и в разнобой. Зеленый цвет для нарядов будет в тему.
Видимо модельеры решили, что мы должны быть ближе природе. Хотя бы таким незамысловатым способом. Сафари 80-х вошли в топ луков этого лета. Коротенькие юбочки, в сочетании с объемными жакетами, считаются сегодня на пике популярности. "Побольше ситчика моим комсомолкам" – Маяковский. Летом и весной главной тенденцией, как вы уже догадались, это ситчик. Ситчик – это легкая хлопчатобумажная ткань. Сейчас он в основном представлен с цветочным принтом. Цветы отличаются своим многообразием. От очень мелких до огромных размеров.
Также модными считаются и броши в виде цветов. Анималистичный принт, наконец-то, тоже вошел в моду. Сейчас многие барышни обрадовались, так как все девушки в душе немного кошечки. И наш любимый леопард теперь можно одевать с уверенностью. Цвета леопарда могут сильно отличаться от настоящего. Для вечерних платьев модельеры предлагают пайетки. В моде минимализм, но красавицам разрешено щедро усыпать свои вечерние платья пайетками. Не стесняйся сочетать несочетаемое. Мода любит креативность. Может именно вы в следующем сезоне войдете в число основателей моды элегантности и стиля. Подробности здесь: http://spokysa.biz/ru/
Джерело: provinciyka.rv.ua
Тегі:

Наш сайт рекомендує:

  • Что такое ботильоны, как их правильно носить
  • Вечерний наряд– великолепный образ для каждой девушки
  • Что надеть на вечеринку?
  • Все о женских платьях
  • Летняя мода этого сезона

    		•   
     
    Новини партнерів
     
    АРХІВ НОВИН
    Октябрь 2016 (37)
    Сентябрь 2016 (31)
    Август 2016 (60)
    Июль 2016 (33)
    Июнь 2016 (52)
    Май 2016 (41)

     

     

    ГОЛОВНА ЗВ`ЯЗОК РЕКЛАМА RSS
    Студія веб-дизайну "Провінційка"     Наповнення © 2006-2016 рiк. Газета «Провінційка». Всі права на авторські матеріали належать газеті «Провінційка».
    Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише за умови посилання на газету «Провінційка», а при передруку
    в інтернеті - з активним гіперпосиланням на provinciyka.rv.ua. Адреса для листування з редакцією: info@provinciyka.rv.ua
    Яндекс.Метрика