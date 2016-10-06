Главные тенденции весна – лето 2016 года

Наши добрые 90-е вошли в каноны красоты этим летом. Стиль минимализма, альтернативных рокеров. Протертые косухи и драные топы прочно засели в наших сердцах и сейчас ностальгически возвращают нас в те годы. Вспоминаем нашумевшую коллекцию Хельмута Ланга. Козырем всех его коллекций был и остается простой брючный костюм, с белой майкой вместо рубашки. Очень изысканно смотрится сочетание разных стилей.

К примеру кожаная куртка и юбка из прозрачных тканей. Пижамные вечеринки теперь можно проводить и днем. Ведь кружевные сорочки и мужская пижама купить выходят в свет и днем и вечером. Очень симпатично такой стиль смотрится с офисным. Можно одеть, например, сорочку под приталенный удлиненный пиджачок. Сочетание великое множество, главное подключить свою фантазию и креативность. Все обязательно получится! Длинное платье из сетки очень актуально в такую теплую погоду. Обычно такое платье не предполагает особых аксессуаров.

Единственный критерий: на сколько, вы можете оголить свое тело, потому что можно найти платье в крупную сетку и без каких-либо подкладок. Получается, что наряд состоит из самого платья и нижнего белья. Юбки, как всегда, женственны и в моде. Прозрачные юбочки из легких тканей подойдут для стильных девушек, а если она еще и многослойная, то такая девушка, считается ультрамодной. Тюль – да, капрон – конечно, шифон – почему нет? Все эти ткани несказанно хорошо подходят для создания красивого образа. Металлическая фольга выходит с кухни в свет. Из фольги могут быть любые детали одежды от головных уборов до высокомодных лодочек. Очень широкая красная полоска и мелкая голубая взорвали главные показы мира. Полоски могут существовать как вертикальные, горизонтальные, так и в разнобой. Зеленый цвет для нарядов будет в тему.

Видимо модельеры решили, что мы должны быть ближе природе. Хотя бы таким незамысловатым способом. Сафари 80-х вошли в топ луков этого лета. Коротенькие юбочки, в сочетании с объемными жакетами, считаются сегодня на пике популярности. "Побольше ситчика моим комсомолкам" – Маяковский. Летом и весной главной тенденцией, как вы уже догадались, это ситчик. Ситчик – это легкая хлопчатобумажная ткань. Сейчас он в основном представлен с цветочным принтом. Цветы отличаются своим многообразием. От очень мелких до огромных размеров.

Также модными считаются и броши в виде цветов. Анималистичный принт, наконец-то, тоже вошел в моду. Сейчас многие барышни обрадовались, так как все девушки в душе немного кошечки. И наш любимый леопард теперь можно одевать с уверенностью. Цвета леопарда могут сильно отличаться от настоящего. Для вечерних платьев модельеры предлагают пайетки. В моде минимализм, но красавицам разрешено щедро усыпать свои вечерние платья пайетками. Не стесняйся сочетать несочетаемое. Мода любит креативность. Может именно вы в следующем сезоне войдете в число основателей моды элегантности и стиля. Подробности здесь: http://spokysa.biz/ru/