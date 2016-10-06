Учеными было давно доказано, что косметические средства, содержащие высокий процент химических веществ негативно сказываются на коже. К примеру, даже частое употребление хозяйственного мыла снимает с кожи её природный защитный слой и лишают ее естественной красоты. Вследствие этого многие женщины начали поиск для себя таких средств, которые содержали бы природные компоненты, не наносящие вреда естественной красоте тела.

В настоящее время большинство брендов относят свои товары к числу содержащих такие натуральные компоненты. К ним относятся такие как салон красоты на Печерске , Ив Роше, косметика Anna Lotan, Рецепты бабушки Агафьи.

Спустя какое-то время благодаря современным технологиям, была создана специальная органическая косметика. Абсолютно все в ней должно соответствовать экостандартам начиная с содержания и заканчивая самой упаковкой. Отличие такой косметики в том, что она не содержит синтетической отдушки, а также различных продуктов нефтепереработки и парабенов.



Секрет красоты из Северной Африки

Известно, что Европа славится своей высокой стоимостью на косметику из натуральных компонентов. А, например, в Марокко такая косметика будет стоить копейки, да и купить ее можно в любом прилавке, только если посмотреть глазами обычного человека, то такая продукция будет выглядеть странно и представлять собой всего-навсего кулек травок, корешков, стебельков. Но за простотой может скрываться огромная польза.



Мароканское средство для волос

Представляет собой природный камень крупного размера, для употребления его смягчают влагой, затем круговыми движениями наносят на поверхность кожи головы. По своему составу он состоит из специальной спондиловой глины, которая богата алюминием, а также магнием и титаном, благотворно влияющие на кожу головы.



Порошковая помада

Для использования подойдет любая керамическая емкость, в которую насыпают специальный порошковый состав, состоящий из перемолотых цветков мака и окры. Порошок должен простоять около трех месяцев, после чего данную помаду можно использовать. Она имеет красный цвет, легко наносится, а самое важное в том, что такая косметика безвредна.



Каменная подводка

Особенность такой подводки в её составе, в который входит минерал Сурьма, добываемый в горах вблизи города Марракеш. Чтобы нанести такую подводку, нужно опустить палочку в пузырек с каменным порошком, затем слегка её намочить. Сами Марокканцы гарантируют, что подводка такого типа является профилактикой таких болезней, как конъюнктивит.



Природная косметика – самый правильный путь к красоте, ведь благодаря содержанию растительных масел, она имеет очищающие свойства, не содержит токсинов, а самое важное в том, что она легко усваивается организмом!

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