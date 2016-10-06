Особенности процедуры оценки для суда

Довольно часто во время имущественных споров или судебных разбирательств по поводу конфискации имущества (в том числе и должников) возникает необходимость в проведении такой процедуры как оценка для суда. Выполняется она независимой экспертной компанией, отчет которой является судебным доказательством. При этом оценщик, задействованный в данном судебном процессе, должен придерживаться двух главных правил:

Быть объективным и не действовать в интересах какой-либо из разбирающихся сторон;

Следовать определенным мерам предосторожности, чтобы не допустить риска появления нового конфликта.

Нередко возможен такой вариант, как наем оценщиков каждой из сторон. Тогда оба эксперта доказывают свою точку зрения в суде. Документом о проведении оценки служит отчет, в котором указаны все необходимые сведения и документы, а также их ксерокопии в случае необходимости.

Тонкости процедуры

Для чего вообще требуется проведение оценки? Дело в том, что обычно можно наблюдать такую картину: истец стремится существенно завысить свои имущественные претензии к ответчику, в то время как ответчик, наоборот, старается снизить цену исковых требований. Определить же реальную цену требования может только оценщик, который принимает во внимание все детали.

Оценка, чаще всего, касается либо имущества, либо недвижимости. Имущество может оцениваться в целом ряде случаев:

Бракоразводный процесс с разделом нажитого имущества;

Налоговые споры;

Конфискация имущества;

Изъятие для муниципальных или государственных требований (обычно это касается транспортных средств);

Для защиты интересов;

Для обоснования каких-либо претензий по стоимости;

Необходимость в проведении дополнительной судебной экспертизы.

Причиной назначения проведения оценки в данных случаях может быть невозможность сразу установить точную стоимость имущества.

Что касается оценки недвижимости для судебного разбирательства, то здесь возможны следующие ситуации, при которых она назначается:

Бракоразводный процесс с разделом нажитого имущества;

Налоговые споры;

Предметом судебного разбирательства выступает недвижимость в качестве актива или вклада в уставный капитал;

Все претензии, связанные с куплей-продажей, арендой, приватизацией недвижимых объектов.

Здесь принимается во внимание много факторов, касающихся недвижимости: месторасположение, рыночная стоимость, инфраструктура, износ, экологическая обстановка, удаленность от населенных пунктов и т.д. Оценщик указывает все эти данные в своем отчете и делает вывод, который затем озвучивается в суде.