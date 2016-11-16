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Одесса: Дерибасовская улица
Переглядів Переглядів: 93  Обговорень Обговорень: (0) 16-11-2016, 13:29
Дерибасовская – самая известная в стране улица. Одесса славится многим, в том числе и этой улицей. Она находится в центре Одессы. Там множество мест, хранящих память об знаменитых датах. Улица выстлана итальянской брусчаткой, по которой запрещено движение транспорта. Завораживающая тишина на улице помогает почувствовать историчность атмосферы улицы.

Архитектура
Улицу оккупировали множество ресторанов и кафе, работающими зимой и летом. Немало на улице и магазинов. Самый известный – «Пассаж». Он построен под руководством архитектора Л. Влодека. Он считается копией столичного ГУМа. На его территории нашлось место для богатых ресторанов и бутиков, гостиницы. Из старых строений является гостиница «Большая Московская». Раньше там располагался Ришельевский лицей. А ещё раньше в здании находился ресторан «Оттон».
В Одессу приезжал А. С.Пушкин. Он проживал на пересечение Дерибасовской и Ришельевской улиц. Сейчас там продают театральные билеты. В честь его приезда в городе даже одна улица названа в честь великого поэта. На пересечении Ришельевской и Дерибасовской улиц находится дом, где ночевал А.С.Пушкин. В городе одна из улиц названа его именем. Сейчас в том доме продают театральные билеты. С Дерибасовской улицу виден Оперный театр.

Почему так назвали улицу?
Рядом со знаменитой улицей разбит сад с фонтанами садовником Феликсом Де Рибасом. Его брат являлся основателем Одессы Хосе Де Рибас. Дом братьев стоит на улице Дерибасовской. Там же ему благодарные одесситы поставили памятник. На статуе основатель города опирается на лопату и держит в руке план города.
Раньше улица называлась Гимнастической. В начале 20-го столетия улицу назвали в честь Де Рибаса. С мая 1920 года коммунисты переименовали улицу в Лассаля. Когда погиб Чкалов, улицу переименовали в его честь. Только в начале войны румыны оккупировали город и вернули улице её прежнее имя.

Чем примечательна улица
Сначала улицу разделяла до самой гавани Военная балка. На улице около Греческой площади был выстроен мост. Леонид Утёсов, Потом балку засыпали, а мост убрали.
Об улице сложено не мало песен, она отметилась во многих книгах и фильмах.
Знаменитую улицу пересекает не менее известная лестница Потёмкина. Её построили по желанию графа Воронцова для его супруги. Большевики назвали лестницу Потёмкинской, чтобы люди помнили о восстании матросов на своём корабле.
Сейчас памятники и строения реставрируют, возвращая им облик далёкого 19 века.
Дерибасовскую улицу украшают памятник Леониду Утёсову, скульптура <<Лев и Львица>>, памятник, <<12 стулу>>.
На улице туристы найдут разные развлечения. Они могут заказать уличному художнику нарисовать их на фоне знаменитой улицы. На улице имеется возможность отдохнуть на скамейке, полюбоваться архитектурой зданий, посмотреть на мимо проходящую публику и ощутить себя причастным к великому городу.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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