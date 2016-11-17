У «єдиному вікні» Рівненської митниці вже майже 1500 оформлень

Після запуску автоматизованої системи «єдиного вікна» на Рівненській митниці відбулося майже півтори тисячі митних оформлень. Про це повідомив начальник Рівненської митниці ДФС Андрій Чаборай.

Так, станом на 10 листопада оформлено 1429 митних декларацій за принципом «єдиного вікна». Наразі, все більше підприємців починають користуватися даним нововведенням. Адже, щоб здійснити митне оформлення, їм більше не потрібно надавати до контролюючих органів паперові копії документів.

Система є повністю автоматизованою і дозволяє всі необхідні документи подати в електронному вигляді, а це значно полегшує ведення бізнесу. Кількість оформлень з використанням «єдиного вікна» щомісяця збільшується. Якщо у вересні частка оформлень за принципом «єдиного вікна» становила 2,2% від загальної кількості оформлених декларацій, то у жовтні вона зросла до 13,7 %.

«Хочемо подякувати за співпрацю та сприяння при впровадженні та удосконаленні роботи Рівненської митниці за принципом «єдиного вікна» найбільш активним учасникам ЗЕД, а саме: ФОП Маринич В.М., ФОП Круліковський В.А, ТзОВ «Морган Феніче», ТзОВ «ОДЕК», ТзОВ «Консюмерс Скло Зоря», ТзОВ «ККНК Технобуд», ТзОВ «Астра Захід», ТзОВ «ЗЕВС», ТзОВ «Свиспан Лімітед», ТзОВ «Костопільський фанерний завод», - зазначив Андрій Чаборай.

Нагадаємо, що система «єдине вікно» почала функціонувати з 1 серпня 2016 року. Вона представляє собою єдину електронну базу даних, яка дозволяє різним службам контролю і митницям ДФС в автоматичному режимі обмінюватись інформацією про вантаж, який проходить через кордон України, та про результати його державного контролю, у випадку здійснення електронного декларування.

Рівненська митниця ДФС України.