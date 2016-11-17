 
Березне • Володимирець • Гоща • Демидiвка • Дубно • Дубровиця • Зарiчне • Здолбунiв • Корець • Костопiль • Млинiв • Острог • Радивилiв • Рiвне • Рокитне • Сарни
 
Останні новини
Головна
Усі новини по областях
Рівненська область
Волинська область
Закарпатська область
Івано-Франківська область
Львівська область
Житомирська область
Тернопільська область
Хмельницька область
Чернівецька область

У сфері земельних відносин презентували черговий електронний ..
Відтепер подати документи на погодження проекту землеустрою можна в онлайн-режимі через e.land.gov.u ...


Природні багатства забезпечили зведеному бюджету понад 9 мі ..
Упродовж десяти місяців 2016 року платники податків Рівного перерахували до державного та місцевих б ...


Понад тисяча чоловіків з різних куточків Рівненщини обрали к ..
Серед переваг вступу до лав ЗСУ за контрактом – стабільна зарплата від 7 тисяч гривень, безкоштовна ...


25-26 листопада у Рівному відбудеться ІІ етап Міжнародного б ..
Підприємницьке середовище, а також Рівненська обласна та міська влада ініціює проведення Бізнес-фору ...


У Рівному виступить Postman з презентацією англо-українськог ..
20 листопада у сіті-кафе «Home» пройде акустичний вечір київського музиканта – Костянтина Почтаря з ...


У «єдиному вікні» Рівненської митниці вже майже 1500 оформле ..
Після запуску автоматизованої системи «єдиного вікна» на Рівненській митниці відбулося майже півтори ...


Зміни в проведенні ДПА і ЗНО
Цьогорічні зміни в проведенні ДПА і ЗНО анонсували на прес-конференції, що проходила у Рівненському ...
 
У «єдиному вікні» Рівненської митниці вже майже 1500 оформлень
Переглядів Переглядів: 224  Обговорень Обговорень: (0) 17-11-2016, 14:30
Після запуску автоматизованої системи «єдиного вікна» на Рівненській митниці відбулося майже півтори тисячі митних оформлень. Про це повідомив начальник Рівненської митниці ДФС Андрій Чаборай.
Так, станом на 10 листопада оформлено 1429 митних декларацій за принципом «єдиного вікна». Наразі, все більше підприємців починають користуватися даним нововведенням. Адже, щоб здійснити митне оформлення, їм більше не потрібно надавати до контролюючих органів паперові копії документів.
Система є повністю автоматизованою і дозволяє всі необхідні документи подати в електронному вигляді, а це значно полегшує ведення бізнесу. Кількість оформлень з використанням «єдиного вікна» щомісяця збільшується. Якщо у вересні частка оформлень за принципом «єдиного вікна» становила 2,2% від загальної кількості оформлених декларацій, то у жовтні вона зросла до 13,7 %.
«Хочемо подякувати за співпрацю та сприяння при впровадженні та удосконаленні роботи Рівненської митниці за принципом «єдиного вікна» найбільш активним учасникам ЗЕД, а саме: ФОП Маринич В.М., ФОП Круліковський В.А, ТзОВ «Морган Феніче», ТзОВ «ОДЕК», ТзОВ «Консюмерс Скло Зоря», ТзОВ «ККНК Технобуд», ТзОВ «Астра Захід», ТзОВ «ЗЕВС», ТзОВ «Свиспан Лімітед», ТзОВ «Костопільський фанерний завод», - зазначив Андрій Чаборай.
Нагадаємо, що система «єдине вікно» почала функціонувати з 1 серпня 2016 року. Вона представляє собою єдину електронну базу даних, яка дозволяє різним службам контролю і митницям ДФС в автоматичному режимі обмінюватись інформацією про вантаж, який проходить через кордон України, та про результати його державного контролю, у випадку здійснення електронного декларування.
Рівненська митниця ДФС України.
Джерело: provinciyka.rv.ua
Тегі:

Наш сайт рекомендує:

  • Рівненську митницю обирає для оформлення все більше компаній
  • Рівненські митники знову б'ють "рекорди"
  • У Рівненській митниці ДФС відбулися зустрічі з експортерами
  • У Рівненській митниці ДФС відбулися зустрічі з експортерами
  • 59 % промислових підприємств Рівного стабільно працюють та збільшують обсяг ...

    		•   
     
    Новини партнерів
     
    АРХІВ НОВИН
    Ноябрь 2016 (37)
    Октябрь 2016 (45)
    Сентябрь 2016 (31)
    Август 2016 (60)
    Июль 2016 (33)
    Июнь 2016 (52)

     

     

    ГОЛОВНА ЗВ`ЯЗОК РЕКЛАМА RSS
    Студія веб-дизайну "Провінційка"     Наповнення © 2006-2016 рiк. Газета «Провінційка». Всі права на авторські матеріали належать газеті «Провінційка».
    Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише за умови посилання на газету «Провінційка», а при передруку
    в інтернеті - з активним гіперпосиланням на provinciyka.rv.ua. Адреса для листування з редакцією: info@provinciyka.rv.ua
    Яндекс.Метрика