У Рівному виступить Postman з презентацією англо-українського альбому

20 листопада у сіті-кафе «Home» пройде акустичний вечір київського музиканта – Костянтина Почтаря з проектом Postman. На концерті буде презентовано новий альбом “Context”. Початок о 19:30



Postman – сольний акустичний проект вокаліста української інді-групи 5 Vymir Костянтина Почтаря. У супроводі акустичної гітари і гармоніки Postman розповідає історії, що трапляються з ним і навколо нього, торкаючись суспільних тем, політики, стосунків між людьми і любові до рідного міста, та надихаючись Бобом Діланом, Девідом Кросбі і Ніком Дрейком, американським фольком, музикою 60-х. Його творчість насичена ідеями панування миру і любові, і водночас нерозривно пов’язана із сучасним українським соціумом, який важко переживає зміни, що виявились невідворотними.

Крім того, Костянтин Почтар є автором програми "A-Side" на Urban Space Radio, в якій знайомить слухачів із музикою різних часів.

В січні цього року Постмен вже був у Рівному, коли представляв свій перший сольний альбом «Бали і кораблі», який вийшов восени 2015 і повністю складався з україномовних композицій.

У липні 2016 вийшов повноформатний альбом “Context”, в якому, окрім звичних фолькових мотивів, додаються вкраплення музики бароко зі звучанням скрипки, і стає ще більше гостросоціальної лірики, що нерозривно поєднується із піснями про любов у різних її проявах. Цей альбом складається з двох різних, але рівних частин – англомовної і україномовної. Протягом літа 2016 було відіграно більше 20 концертів у рамках презентації альбому в Україні, Словаччині і Польщі. У листопаді починається другий європейський тур Postman. Серед міст, куди завітає музикант є і Рівне, оскільки перша зустріч з Постменом рівнянам припала до душі і Костянтин Почтар не зміг оминути наше місто і цього разу.

Почути наживо музику Постмена можна буде 20 листопада у Сіті-кафе «Хоум» (вул. Соборна, 106).

Початок о 19:30

Квитки: 50/60 грн.