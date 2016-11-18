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У Рівному виступить Postman з презентацією англо-українського альбому
Переглядів Переглядів: 191  Обговорень Обговорень: (0) 18-11-2016, 10:28
20 листопада у сіті-кафе «Home» пройде акустичний вечір київського музиканта – Костянтина Почтаря з проектом Postman. На концерті буде презентовано новий альбом “Context”. Початок о 19:30
У Рівному виступить Postman з презентацією англо-українського альбому

Postman – сольний акустичний проект вокаліста української інді-групи 5 Vymir Костянтина Почтаря. У супроводі акустичної гітари і гармоніки Postman розповідає історії, що трапляються з ним і навколо нього, торкаючись суспільних тем, політики, стосунків між людьми і любові до рідного міста, та надихаючись Бобом Діланом, Девідом Кросбі і Ніком Дрейком, американським фольком, музикою 60-х. Його творчість насичена ідеями панування миру і любові, і водночас нерозривно пов’язана із сучасним українським соціумом, який важко переживає зміни, що виявились невідворотними.
Крім того, Костянтин Почтар є автором програми "A-Side" на Urban Space Radio, в якій знайомить слухачів із музикою різних часів.
В січні цього року Постмен вже був у Рівному, коли представляв свій перший сольний альбом «Бали і кораблі», який вийшов восени 2015 і повністю складався з україномовних композицій.
У липні 2016 вийшов повноформатний альбом “Context”, в якому, окрім звичних фолькових мотивів, додаються вкраплення музики бароко зі звучанням скрипки, і стає ще більше гостросоціальної лірики, що нерозривно поєднується із піснями про любов у різних її проявах. Цей альбом складається з двох різних, але рівних частин – англомовної і україномовної. Протягом літа 2016 було відіграно більше 20 концертів у рамках презентації альбому в Україні, Словаччині і Польщі. У листопаді починається другий європейський тур Postman. Серед міст, куди завітає музикант є і Рівне, оскільки перша зустріч з Постменом рівнянам припала до душі і Костянтин Почтар не зміг оминути наше місто і цього разу.
Почути наживо музику Постмена можна буде 20 листопада у Сіті-кафе «Хоум» (вул. Соборна, 106).
Початок о 19:30
Квитки: 50/60 грн.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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