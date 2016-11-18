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Рівне
Переглядів Переглядів: 156  Обговорень Обговорень: (0) 18-11-2016, 10:33
Учениці 8-го класу Рівненського обласного ліцею Богуцькій Анні призначили стипендію імені Тараса Шевченка
Тож впродовж року за свої знання школярка отримуватиме 1356 гривень щомісяця.
Відповідний Указ підписав Президент України.
Школярка одержуватиме грошову допомогу за особливі успіхи у вивченні української мови та літератури у 2015/2016 навчальному році.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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