Останні новини

Відтепер подати документи на погодження проекту землеустрою можна в онлайн-режимі через e.land.gov.u ...





Упродовж десяти місяців 2016 року платники податків Рівного перерахували до державного та місцевих б ...





Серед переваг вступу до лав ЗСУ за контрактом – стабільна зарплата від 7 тисяч гривень, безкоштовна ...





Підприємницьке середовище, а також Рівненська обласна та міська влада ініціює проведення Бізнес-фору ...





20 листопада у сіті-кафе «Home» пройде акустичний вечір київського музиканта – Костянтина Почтаря з ...





Після запуску автоматизованої системи «єдиного вікна» на Рівненській митниці відбулося майже півтори ...



