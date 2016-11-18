25-26 листопада у Рівному відбудеться ІІ етап Міжнародного бізнес-форуму «Велике Рівне. Інвест потенціал»

Підприємницьке середовище, а також Рівненська обласна та міська влада ініціює проведення Бізнес-форуму «Велике Рівне. Інвест Потенціал».

Форум складається з двох етапів.



Це окремі, але послідовні проекти, що створені з метою підвищення та популяризації інвестиційного, економічно-бізнесового потенціалу Рівного та західного регіону.

Ключове завдання Міжнародного Бізнес-форуму «Велике Рівне. Інвест потенціал» полягає в тому, щоб показати закордонним міжнародним інвесторам та потенційним партнерам, що Рівненщина – це дуже вигідний та якісний регіон для розвитку спільних проектів та вкладання інвестицій. А з іншого боку, продемонструвати, що обласна і міська готові створювати умови, супроводжувати інвесторів, готові давати їм всі преференції для того, щоб вони почували себе у Рівному чи в регіоні дуже комфортно.

Другий етап Бізнес-форуму «Велике Рівне. Інвест потенціал» це:

– Презентація більше 100 найперспективніших інвестиційних проектів Рівного та західної України;

– Більше 50 власників інвестиційної нерухомості;

– Презентації Start-Up проектів;

– Місце зустрічі української, міської та обласної влади з бізнесом;

– Створення нетворкінгу;

– Можливість поспілкуватися із експертами інвестиційної діяльності

Основна тематика першого етапу Форуму:

– Як забути про перепони залучення інвестицій;

– Як залучити Європейські та міжнародні кошти;

– Сучасні прийоми інвест менеджменту;

– Як отримати безкоштовну експертну підтримку;

– Ярмарка інвестиційних об’єктів.