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25-26 листопада у Рівному відбудеться ІІ етап Міжнародного бізнес-форуму «Велике Рівне. Інвест потенціал»
Переглядів Переглядів: 650  Обговорень Обговорень: (0) 18-11-2016, 10:35
Підприємницьке середовище, а також Рівненська обласна та міська влада ініціює проведення Бізнес-форуму «Велике Рівне. Інвест Потенціал».
Форум складається з двох етапів.
25-26 листопада у Рівному відбудеться ІІ етап Міжнародного бізнес-форуму «Велике Рівне. Інвест потенціал»

Це окремі, але послідовні проекти, що створені з метою підвищення та популяризації інвестиційного, економічно-бізнесового потенціалу Рівного та західного регіону.
Ключове завдання Міжнародного Бізнес-форуму «Велике Рівне. Інвест потенціал» полягає в тому, щоб показати закордонним міжнародним інвесторам та потенційним партнерам, що Рівненщина – це дуже вигідний та якісний регіон для розвитку спільних проектів та вкладання інвестицій. А з іншого боку, продемонструвати, що обласна і міська готові створювати умови, супроводжувати інвесторів, готові давати їм всі преференції для того, щоб вони почували себе у Рівному чи в регіоні дуже комфортно.
Другий етап Бізнес-форуму «Велике Рівне. Інвест потенціал» це:
– Презентація більше 100 найперспективніших інвестиційних проектів Рівного та західної України;
– Більше 50 власників інвестиційної нерухомості;
– Презентації Start-Up проектів;
– Місце зустрічі української, міської та обласної влади з бізнесом;
– Створення нетворкінгу;
– Можливість поспілкуватися із експертами інвестиційної діяльності
Основна тематика першого етапу Форуму:
– Як забути про перепони залучення інвестицій;
– Як залучити Європейські та міжнародні кошти;
– Сучасні прийоми інвест менеджменту;
– Як отримати безкоштовну експертну підтримку;
– Ярмарка інвестиційних об’єктів.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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