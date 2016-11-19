Природні багатства забезпечили зведеному бюджету понад 9 мільйонів гривень

Упродовж десяти місяців 2016 року платники податків Рівного перерахували до державного та місцевих бюджетів 9373,9 тис. грн. рентних платежів. Надходження сформували такі платежі, як плата за користування надрами, плата за спеціальне використання води, плата за користування радіочастотним ресурсом України та плата за транспортування нафти магістральними нафтопроводами.

Основну частку податків за користування природними багатствами отримує державний бюджет. Так, за січень - жовтень він поповнився рентними платежами на 7508,9 тис. гривень. Майже 69 % зазначених платежів забезпечено за рахунок надходжень від рентної плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами.

До місцевого бюджету надійшло за цей період 1865 тис. гривень. Найбільше з цих платежів до місцевої скарбниці надійшло від плати за спеціальне використання води - 1717 тис. грн. Друге місце займають платежі за користування надрами. Впродовж 10 місяців 2016 року їх надходження склали 148 тис. гривень.