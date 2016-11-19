У сфері земельних відносин презентували черговий електронний сервіс

Відтепер подати документи на погодження проекту землеустрою можна в онлайн-режимі через e.land.gov.ua протягом кількох хвилин.

Сьогодні погодження відбувається у два візити до державних органів, а запровадження цього сервісу дає можливість виключи перший візит та залишиться лише необхідність отримати документи після погодження.

Такі нововведення заощадять час та унеможливлять будь-які корупційні ризики.

Таким чином, на сьогодні громадянам та бізнесу доступно вже п’ять електронних послуг у земельній сфері. Нагадаємо, що раніше було запроваджено надання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку, доступ до інформації про право власності та речові права на земельну ділянку онлайн та реєстрацію земельної ділянки.