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У сфері земельних відносин презентували черговий електронний ..
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У сфері земельних відносин презентували черговий електронний сервіс
Переглядів Переглядів: 170  Обговорень Обговорень: (0) 19-11-2016, 10:48
Відтепер подати документи на погодження проекту землеустрою можна в онлайн-режимі через e.land.gov.ua протягом кількох хвилин.
Сьогодні погодження відбувається у два візити до державних органів, а запровадження цього сервісу дає можливість виключи перший візит та залишиться лише необхідність отримати документи після погодження.
Такі нововведення заощадять час та унеможливлять будь-які корупційні ризики.
Таким чином, на сьогодні громадянам та бізнесу доступно вже п’ять електронних послуг у земельній сфері. Нагадаємо, що раніше було запроваджено надання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку, доступ до інформації про право власності та речові права на земельну ділянку онлайн та реєстрацію земельної ділянки.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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