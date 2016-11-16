Как не ошибиться в выборе шуруповерта

Шуруповерт является неотъемлемой частью инструмента в каждом доме. Как правило, он может пригодиться не только во время капитального ремонта, но и каждый день для проведения каких-либо вспомогательных работ.

Ведь согласитесь, не так то и просто собирать при помощи отвертки или шестигранника кухню или спальный гарнитур, который имеет огромное количество шурупов и болтов. Только после того, как появятся мозоли на пальцах, человек, как правило, задумывается о покупке подобного рода помощника. После того, как приходит в голову такая мысль, появляется наиболее важный вопрос: какую модель среди огромного ассортимента выбрать для себя?



То, на что нужно первоначально обратить внимание – это характеристики. К этим характеристикам относятся в первую очередь частота вращения и крутящий момент. Если Вы преследуете цель приобрести помощника для применения в домашних условиях, то модель с невысоким крутящим моментом подойдет Вам наилучшим образом. Следует обратить внимание на те шуруповерты, которые имеют показатели крутящего момента равного 10 – 15 Но. Эти показатели будут оптимальными для проведения работ по сборке мебели, закручивания ли сверления шурупов. Не стоит приобретать тот инструмент, который имеет характеристики выше этих, поскольку в этом просто нет необходимости. Важно отметить, что профессиональная техника имеет момент равный до 130 Нм. Это им дает возможность проводить работы по сверлению металла твердых пород, а так же проводить закрутку длинных саморезов и болтов.

Вторым важным вопросом при выборе является частота вращения инструмента. Для того, чтобы сделать правильный выбор, необходимо определить для себя цели будущего помощника. Если он Вам необходим для закручивания саморезов или шурупов, то для этого Вам хватит скорость 400-500 об/мин. В том случае, если он Вам необходим для сверления, то для этого наилучшим образом подойдет скорость 1200-1300 об/мин.

После выбора следует обратить свое внимание на качества редуктора. Его цель заключается в том, что он дает возможность вращать рабочий вал самого инструмента. В приборах, которые имеют аккумуляторы, как правило, устанавливается редуктор планетарного типа, который имеет пластиковые шестерни – сателлиты.

Так же при выборе шуруповерта важно обратить особое внимание на качества аккумулятора, поскольку это очень важно. Они могут быть как литий-ионными, так и никель-кадмиевыми. В приборах домашнего типа довольно часто встречаются именно вторые. Их хватает на период равный около 100 зарядкам.

После того, как все вышеперечисленные вопросы решены, следует для себя отметить, какой именно шуруповерт Вам все-таки необходим – профессиональный или бытовой. К их отличиям относится мощность их работы, а так же время их работы до подзарядки. Очевидно, что бытовые модели имеют гораздо низкие показатели по данным критериям в отличие от профессиональных, но их вполне хватит для домашнего использования.