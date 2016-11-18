Что представляет собой ипотечный кредит

После свадебного марша, многие люди начинают, задумываться о собственном жилье. Так как в данных условиях большинство молодоженов должны жить с родителями или снимать такую желанную недвижимость. Ипотечный кредит, остается единственной возможностью решения своего жилищного вопроса. Для этого новым семьям нужно, собрать документы и обратиться в банк.

Кредит под залог подразумевает собой предоставление финансов банком под залог имущества. К такой недвижимости можно отнести разнообразные помещения, как жилищные, так и производственные. Самое удобное ипотечное кредитование, когда при покупке жилья, недвижимость в будущем является залогом в банке. При покупке квартиры, таким образом, обязательна пометка, что имущество находится в залоге.

Классификация ипотек различается в зависимости от цели кредита. Заем осуществляется на покупку готовых квартир либо получение дачи или земельных участков. Заложенным имуществом могут быть: разнообразные земельные участки, недвижимость в предпринимательской деятельности, жилые помещения, включая дачи, суда разнообразной конструкции. Кредитором может быть как банк, так и другие финансовые учреждения. Ипотека так же может предоставляться строительными компаниями будущему покупателю готовой квартиры, так и сотрудниками банка любым гражданам этого региона.

Заемщик, приобретая жилище по ипотечной программе, является собственником. При этом его возможности ограничены, так данное имущество является гарантией выплат в банке. Должник может прописывать членов семьи и даже завещать такое помещение. Главное не забывать, что правопреемник раздобудет в собственность не только недвижимость, а и гарантии заемщика.

Согласие кредитора нужно в случае, когда необходимо прописать других членов семьи, ремонт, сдать в аренду, обмен и даже продажа такой недвижимости. Финансовая сумма возврата так же зависит от размера дохода должника, первого взноса, продолжительности кредита, а так же цена недвижимости. Платежи не должны занимать больше половины дохода. И учитывается заработная плата, с учётом выплаты всех финансовых обязательств.

Процент на кредитные финансы зависит от объекта недвижимости, которую приобретают с помощью ипотечного кредита. Например, это могут быть загородные участки, первый или второй рынок, земля. Для определения характеристик ипотеки, необходимо, учитывать условия и схемы погашения процентов. Есть несколько условий платежей по такому кредиту:

1. С фиксированным процентом, такая ипотека называется еще «обычная» или «равномерная». Подразумевает собой стабильную сумму на отчислениях. Брать заем на таких условиях выгодно при инфляции, при увеличении процентных ставок.

2. Растущая ставка. Такие условия получения кредита предоставляет преимущество, которое позволяет выплатить кредит скорее, чем в условиях регулярных платежей.

3. Сменная ставка. При таких условиях процент привязан к рынку и может корректироваться на продолжении всего кредитования.

Участниками в таких ипотечных системах являются банки, компании по оценке имущества, страховые компании и ипотечные брокеры. Банк непосредственно представляет справку о платежеспособности клиента. Оценочные компании необходимы для обозначения рыночной стоимости недвижимости. Страховая компания обязана страховать риски, возможные при ипотечном кредите. Наиболее подходящую для клиента программу помогут выбрать ипотечные брокеры.

В основном ипотечный кредит является хорошим решением жилищного вопроса, имеет много преимуществ. По таким кредитам ставки меньше, нежели по другим банковским программам. Но есть и «обратная сторона медали», требования к заемщику намного выше, чем при простом кредите и обязательным является ипотечное страхование. Иногда может понадобиться внесение первого платежа.