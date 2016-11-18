Рівненська митниця оформила 550 автомобілів за зниженою ставкою акцизу

З початку серпня Рівненська митниця розмитнила 550 вживаних легкових автомобілів за зниженою ставкою акцизного податку. Про це нещодавно повідомив керівник Рівненської митниці ДФС Андрій Чаборай.

За рахунок митного оформлення транспортних засобів за серпень-листопад в бюджет сплачено 45,2 млн. грн. – зазначив Чаборай.

Нагадаємо, що з 1 серпня 2016 року набув чинності Закон України № 1389, який передбачає зниження ставок акцизного податку на легкові автомобілі, що використовувались. При цьому знижені ставки акцизного податку не застосовуються до автомобілів, які ввозяться з країни, визнаної державною-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України.

Рівненська митниця ДФС.