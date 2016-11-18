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Выбираем коврики в салон: какой материал лучше?
Переглядів Переглядів: 25  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 13:44
При покупке салонных ковриков у автомобилистов всего 3 требования – высокое качество, комфорт и доступная цена. Но следует признать, что именно эти 3 критерия и вызывают трудности, когда дело доходит до поиска подходящего аксессуара. Если отбросить форму изделия – универсальную или оригинальную – то все упирается в выбор материала. Именно этот аспект и стоит рассмотреть подробнее, чтобы определиться с выбором.

Особенности материалов
Прежде всего, нужно сказать, что понятие «лучший» для всех разное. Для кого-то это соотношение цены и качества, для кого-то – долговечность, комфорт, а для кого-то – простота ухода. Поэтому наиболее правильным будет указать особенности аксессуаров из разных материалов с указанием их характеристик.
Резиновые коврики в салон, безусловно, порадуют доступной стоимостью. Эти изделия использовались еще в старых советских машинах, популярность их не угасает и сегодня. Причем, приобретают их не только водители старой закалки, но и современные автомобилисты. Из несомненных плюсов необходимо отметить, помимо низкой цены, простоту ухода. Достаточно промыть коврики и просушить. Они устойчивы к различным моющим средствам, влаге, химическим реагентам, с которыми может столкнуться автомобилист. А главное – отлично защищают обивку салона от влаги. Что касается минусов, то, конечно, и они присутствуют. Первый – это запах, если аксессуар из низкокачественной резины, то в летнее время запах может быть весьма ощутимым. Более того, само изделие способно накапливать в себе запахи, например, запах никотина. Второй недостаток – низкая сопротивляемость холоду, зимой такой коврик теряет свою гибкость, становится ломким, а значит – уязвимым для механических повреждений и трещин. Да и вес имеет достаточно большой.
Текстиль. Эти аксессуары предложены производителями в широчайшем ассортименте, благодаря чему можно подобрать коврик, оптимально подходящий под интерьер салона. Также нужно отметить и повышенный уровень комфорта, ведь мягкая, приятная ткань намного больше вызывает уюта и тепла, чем резиновый аксессуар. Стоимость текстильного коврика тоже вполне доступная для владельцев авто как среднего класса, так и эконом. Из минусов можно упомянуть о быстром изнашивании таких изделий, особенно в северных регионах. Грязь, слякоть, влага, тяжелая обувь – все это негативно сказывается на аксессуаре, даже при том, что он отлично впитывает влагу. Поэтому бюджетные коврики из текстиля можно использовать только летом. Также к минусам относят долгое время просыхания после мойки.
Полиуретан. По всем показателям считается наилучшим материалом для салонных ковриков. По всем, кроме одного – цены. Да, стоимость полиуретанового аксессуара в разы дороже, чем на резиновые или текстильные. С другой стороны, лучше купить 1 раз и забыть про это на несколько лет.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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